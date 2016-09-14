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Внеочередные выборы президента УЕФА пройдут в Афинах

Спорт
14 сентября, 0:16 UTC+3 АФИНЫ АФИНЫ 14, сентября. /ТАСС
После конгресса в Афинах 15-16 сентября состоится заседание исполнительного комитета УЕФА, который возглавит новый президент союза
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АФИНЫ, 14 сентября. /ТАСС/. Выборы нового президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пройдут в среду на внеочередном конгрессе организации в столице Греции. Кандидатами на пост главы УЕФА являются президент Футбольного союза Словении 48-летний Александер Чеферин и глава Королевского футбольного союза Нидерландов 68-летний Михаэль ван Праг.

Внеочередные выборы проводятся в связи с отстранением от любой деятельности, связанной с футболом, президента УЕФА Мишеля Платини, который был обвинен в получении незаконной выплаты от бывшего главы Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера. На конгрессе в Афинах будет официально объявлено об уходе Платини, занимавшего эту должность с 2007 года, с поста президента УЕФА. Дисквалификация Платини после апелляции составила четыре года, при этом француз выступит на конгрессе в Афинах с прощальной речью.

В начале сентября наблюдательный совет ФИФА утвердил трех кандидатов на пост главы УЕФА, однако через несколько дней снял свою кандидатуру президент Королевской испанской футбольной федерации Анхель Мария Вильяр.

Россия, Германия и Франция - за Чеферина

Президент Российского футбольного союза (РФС) и член исполкома УЕФА Виталий Мутко выступил в поддержку кандидатуры Чеферина, по его словам, словенец "внесет новую струю в европейский футбол". За Чеферина выступили также Немецкий футбольной союз и Федерация футбола Франции, тогда как Футбольная ассоциация Англии поддерживает кандидатуру ван Прага.

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Александер Чеферин родился 13 октября 1967 года, изучал право в Университете Любляны. Руководил мини-футбольным клубом "Свена-Лесна", работал также в "Олимпии" из Любляны. В 2011 году возглавил Футбольный союз Словении, однако в последние пять лет национальная команда страны не сумела пробиться в финальные турниры чемпионатов мира и Европы.

Михаэль ван Праг родился 28 сентября 1947 года, возглавляет Королевский футбольный союз Нидерландов с 2008 года, с 2015 года - вице-президент УЕФА. В 1989-2003 гг. ван Праг был президентом клуба "Аякс", в 1995 г. выигравшего Лигу чемпионов, а в 1992-м - Кубок УЕФА. В прошлом году ван Праг выставил свою кандидатуру на выборах президента УЕФА, однако снялся за несколько дней до голосования.

В выборах главы УЕФА примут участие представители 55 членов организации, победитель определится большинством голосов. На внеочередном конгрессе УЕФА в Афинах также будет выбрана женщина - дополнительный представитель от Европы в совете ФИФА, претендентками на эту должность являются Эвелина Кристиллин из Италии и Лора Макаллистер из Уэльса. Конгресс начнется в 11:00 мск и пройдет в афинском отеле Grand Resort Lagonissi.

После конгресса в Афинах 15-16 сентября состоится заседание исполнительного комитета УЕФА, который возглавит новый президент союза. Избранный глава УЕФА также займет должность вице-президента совета ФИФА.

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