Внеочередные выборы президента УЕФА пройдут в Афинах

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АФИНЫ, 14 сентября. /ТАСС/. Выборы нового президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пройдут в среду на внеочередном конгрессе организации в столице Греции. Кандидатами на пост главы УЕФА являются президент Футбольного союза Словении 48-летний Александер Чеферин и глава Королевского футбольного союза Нидерландов 68-летний Михаэль ван Праг.
Внеочередные выборы проводятся в связи с отстранением от любой деятельности, связанной с футболом, президента УЕФА Мишеля Платини, который был обвинен в получении незаконной выплаты от бывшего главы Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера. На конгрессе в Афинах будет официально объявлено об уходе Платини, занимавшего эту должность с 2007 года, с поста президента УЕФА. Дисквалификация Платини после апелляции составила четыре года, при этом француз выступит на конгрессе в Афинах с прощальной речью.
В начале сентября наблюдательный совет ФИФА утвердил трех кандидатов на пост главы УЕФА, однако через несколько дней снял свою кандидатуру президент Королевской испанской футбольной федерации Анхель Мария Вильяр.
Президент Российского футбольного союза (РФС) и член исполкома УЕФА Виталий Мутко выступил в поддержку кандидатуры Чеферина, по его словам, словенец "внесет новую струю в европейский футбол". За Чеферина выступили также Немецкий футбольной союз и Федерация футбола Франции, тогда как Футбольная ассоциация Англии поддерживает кандидатуру ван Прага.
Александер Чеферин родился 13 октября 1967 года, изучал право в Университете Любляны. Руководил мини-футбольным клубом "Свена-Лесна", работал также в "Олимпии" из Любляны. В 2011 году возглавил Футбольный союз Словении, однако в последние пять лет национальная команда страны не сумела пробиться в финальные турниры чемпионатов мира и Европы.
Михаэль ван Праг родился 28 сентября 1947 года, возглавляет Королевский футбольный союз Нидерландов с 2008 года, с 2015 года - вице-президент УЕФА. В 1989-2003 гг. ван Праг был президентом клуба "Аякс", в 1995 г. выигравшего Лигу чемпионов, а в 1992-м - Кубок УЕФА. В прошлом году ван Праг выставил свою кандидатуру на выборах президента УЕФА, однако снялся за несколько дней до голосования.
В выборах главы УЕФА примут участие представители 55 членов организации, победитель определится большинством голосов. На внеочередном конгрессе УЕФА в Афинах также будет выбрана женщина - дополнительный представитель от Европы в совете ФИФА, претендентками на эту должность являются Эвелина Кристиллин из Италии и Лора Макаллистер из Уэльса. Конгресс начнется в 11:00 мск и пройдет в афинском отеле Grand Resort Lagonissi.
После конгресса в Афинах 15-16 сентября состоится заседание исполнительного комитета УЕФА, который возглавит новый президент союза. Избранный глава УЕФА также займет должность вице-президента совета ФИФА.