Матч Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Боруссия" состоится 14 сентября

ЖЕНЕВА, 14 сентября. /ТАСС/. Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу между английским "Манчестер Сити" и немецкой "Боруссией" (Менхенгладбах), который был отменен из-за сильного дождя, состоится в среду. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В среду игра начнется в одно время с другими матчами группового турнира Лиги чемпионов - 21:45 мск.

Встреча группы С должна была состояться во вторник в Манчестере (время начала - 21:45 мск), но была отменена из- за сильного ливня.