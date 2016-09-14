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Матч Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Боруссия" состоится 14 сентября

Спорт
14 сентября, 1:34 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 14, сентября. /ТАСС
Игра начнется в 21:45 мск, в одно время с другими матчами группового турнира Лиги чемпионов
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ЖЕНЕВА, 14 сентября. /ТАСС/. Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу между английским "Манчестер Сити" и немецкой "Боруссией" (Менхенгладбах), который был отменен из-за сильного дождя, состоится в среду. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В среду игра начнется в одно время с другими матчами группового турнира Лиги чемпионов - 21:45 мск.

Встреча группы С должна была состояться во вторник в Манчестере (время начала - 21:45 мск), но была отменена из- за сильного ливня.

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