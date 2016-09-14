Данильянц: ФК "Ростов" проявил мужество в матче с "Баварией"

МЮНХЕН /Германия/, 14 сентября. /Спец. корр. ТАСС Павел Гуревич/. Российский футбольный клуб "Ростов" проявил мужество и выдержку в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с немецкой "Баварией". Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер "Ростова" Иван Данильянц.

"Ростов" в гостях крупно уступил немецкой "Баварии" со счетом 0:5 в своем первом в истории матче групповой стадии Лиги чемпионов по футболу. Встреча квартета D прошла на "Альянц-Арене" в Мюнхене.

"Сегодня получился очень непростой матч, это было серьезное испытание для ребят, соперник играл очень быстро, мало кто вообще играет так быстро, как "Бавария", тем более в нашем чемпионате. Все это требовало большой концентрации. В итоге один гол пропустили с пенальти, два с контратак, когда хотели показать, что не только обороняться умеем. Сегодня ребята проявили мужество, выдержку, боролись и были одной командой", - сказал Данильянц.

Также специалист рассказал, почему отсутствовал на тренерской скамейке во время матча (командой на поле руководил Дмитрий Кириченко).

"Так было и в прошлом матче с "Крыльями Советов". Мы смотрим сверху, оттуда лучше видно, и связываемся с тренерами на скамейке. Надо понимать, что хотя у нас произошли изменения, они связаны только с тем, что по регламенту главным тренером должен быть человек с категорией Pro. Но мы решили оставить весь процесс таким, какой он был раньше", - отметил специалист.

В следующем туре группового турнира "Ростов" примет голландский ПСВ, "Бавария" в гостях сыграет с испанским "Атлетико". Матчи пройдут 28 сентября.