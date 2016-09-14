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Теннисистка Винус Уильямс разочарована утечкой информации о приеме запрещенных препаратов

Спорт
14 сентября, 3:14 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
По словам Уильямс, при возникновении "серьезных медицинских показаний", требуется соблюдать "жесткую процедуру одобрения", что она и делала
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ВАШИНГТОН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Американская теннисистка Винус Уильямс выразила разочарование по поводу утечки в печать информации о приеме ею запрещенных лекарственных препаратов, но при этом подчеркнула, что не нарушала никаких антидопинговых правил и ограничений. Об этом спортсменка сообщила заявлении, которое распространила, в частности, через Twitter.

Ранее хакерская группа Fancy Bear, взломавшая антидопинговую систему ADAMS, опубликовала документы, подтверждающие, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) допускало применение запрещенных веществ американскими спортсменами: теннисистками Сереной и Винус Уильямс, четырехкратной олимпийской чемпионкой Рио-де- Жанейро по спортивной гимнастике Симоной Байлз и баскетболисткой Еленой Делле Донн.

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"Я с разочарованием узнала, что мои личные медицинские данные попали в руки хакеров и опубликованы без моего согласия, - говорится в заявлении. - Я соблюдала правила, установленные в рамках антидопинговой программы в теннисе, когда запрашивала и получала разрешения (на применение препаратов) "в терапевтических целях в порядке исключения".

По ее словам, в подобных случаях, при возникновении "серьезных медицинских показаний", требуется соблюдать "жесткую процедуру одобрения", что она и делала. Исключения "рассматривались анонимной независимой группой врачей и одобрялись для законных медицинских целей", - подчеркнула американка.

Уильямс также написала, что считает себя "одной из сильнейших сторонниц поддержания высочайшего уровня честности в спортивных состязаниях". "Я всегда весьма дисциплинированно соблюдала директивы" профильных организаций, заверила она, перечислив WADA, Национальное антидопинговое агентство США (USADA), Международную федерацию тенниса (ITF) и "в целом антидопинговую программу в теннисе". Ранее в ITF подтвердили, что "сестры Уильямс имели терапевтическое разрешение на употребление запрещенных препаратов".

Винус Уильямс - седьмая "ракетка" мира, пятикратная победительница Уимблдонского турнира, двукратная победительница Открытого чемпионата США в одиночном разряде, четырехкратная олимпийская чемпионка (один раз в одиночном разряде). Со стороны ее не менее известной сестры Серены Уильямс откликов по поводу происшедшего пока не поступало.

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