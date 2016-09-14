Сборная России по мини-футболу разгромила команду Египта в матче группового этапа ЧМ

БОГОТА, 14 сентября. /ТАСС/. Сборная России крупно победила команду Египта во втором матче группового этапа чемпионата мира по мини-футболу, который проходит в Колумбии.

Встреча группы В завершилась победой россиян со счетом 6:1. Ранее в стартовом матче группового турнира россияне победили команду Тайланда (6:4).

После двух туров в активе сборной России шесть очков. В 1/8 финала выйдут команды, которые займут первое и второе места в своих группах, а также четыре сборные, имеющие лучшие показатели среди команд, занявшие третьи места.

В следующей встрече россияне сыграют с кубинцами. Игра пройдет 17 сентября.