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Сборная РФ по мини-футболу была вынуждена покинуть отель в Колумбии из-за землетрясения

Спорт
14 сентября, 9:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
В результате инцидента никто из российской делегации не пострадал
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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Делегация сборной России по мини-футболу была вынуждена ненадолго покинуть отель из- за землетрясения после матча чемпионата мира, который проходит в Колумбии, со сборной Египта. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации мини-футбола России (АМФР).

Встреча группы В состоялась в ночь на 14 сентября и завершилась победой россиян со счетом 6:1. Позднее стало известно, что по итогам других матчей сборная России досрочно вышла в плей-офф турнира.

"Вечером 13 сентября по местному времени в Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Оно было зафиксировано геологической службой США, эпицентр находился в 38 км к северо-востоку от города Мутата, очаг залегал на глубине 10 км. Делегация сборной России, находившаяся в это время в отеле города Медельин после игры с Египтом, на некоторое время вынуждена была покинуть помещение по требованию службы безопасности".

Пресс-служба уточняет, что в результате инцидента никто из российской делегации не пострадал.

Сборная России в шестой раз принимает участие в чемпионате мира по мини-футболу. Лучшим достижением российской команды является бронза турнира 1996 года в Испании. Кроме того, россияне дважды занимали четвертое место (2000, 2008). На прошлом турнире в Таиланде в 2012 году сборная России дошла до 1/4 финала, где уступила команде Испании со счетом 2:3.

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