Пловец Гречин претендует на пост вице-президента Федерации прыжков в воду РФ

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Бронзовый призер Олимпиады-2012 в эстафете 4х100 м вольным стилем Андрей Гречин будет участвовать в выборах на пост вице-президента Российской федерации прыжков воду (РФПВ). Об этом ТАСС сообщил глава организации Алексей Власенко.

"Гречин будет претендовать на пост вице-президента в ходе отчетно-выборной конференции РФПВ, - сказал Власенко. - Он не хочет расставаться со спортом и намерен идти по пути Жени Коротышкина. Кроме того, Гречин будет работать в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК. - Прим. ТАСС) и, чтобы не забывать спорт, сам предложил поработать в нашей федерации. Мы предложили ему участвовать в выборах".

Дата проведения отчетно-выборной конференции организации еще не определена.

На Играх-2016 пловец не смог выйти в полуфинал на дистанции 100 м вольным стилем, заняв 21-е место, в составе сборной России в эстафете 4х100 м вольным стилем 28-летний спортсмен стал четвертым.

Гречин - трехкратный призер чемпионатов мира, двукратный чемпион Европы.