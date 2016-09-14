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Платини официально объявил об уходе с поста президента УЕФА

Спорт
14 сентября, 10:09 дата обновления: 14 сентября, 10:25 UTC+3 АФИНЫ АФИНЫ 14, сентября. /ТАСС
Француз объявил об этом во время внеочередного конгресса организации в Афинах
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Мишель Платини

Мишель Платини

© AP Photo/Lionel Cironneau

АФИНЫ, 14 сентября. /ТАСС/. Француз Мишель Платини официально объявил об уходе с поста президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во время внеочередного конгресса организации в Афинах.

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"Это мое последнее выступление в качестве президента УЕФА", - сказал он.

"Футбол - это игра, в которую играют все, игра, результатом которой оказывается попадание мяча в ворота противника, игра, в которую играют командой, а команда - союз, отсутствие задних мыслей, умение использовать возможности всех. Вместе мы старались охранять футбол от того, чтобы он не пошел по неправильному пути. Теперь вы будете действовать без меня, и хочу пожелать вам удачи", - продолжил француз.

"Футбол - это зрелище, а не бизнес, это спорт, а не индивидуальные интересы, и вы должны выбрать правильное направление футбольному народу, футбольной семье, - отметил Платини. - А это те, кто любит футбол, как я, те, кто пытается сделать селфи с выдающимися футболистами, те, кто приходит с горящими глазами. Перефразирую Шимона Переса, Иерусалим - это факел, и футбол - это пламя, это факел. Футбол можно играть где угодно: от степей России до саванны Африки".

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"Футбол - это удивительный вид спорта, и мы смогли в этом убедиться на последнем чемпионате Европы. На нас лежит ответственность пронести этот факел, преодолевая все трудности, но еще много надо сделать, чтобы его уберечь. Футбол един: он принадлежит всем нам, и я призываю вас служить футболу, работая командой. Лишь обеспечив единство, мы сможем выстроить футбол, нужен баланс между игрой и экономическими интересами, между детском страстью и наивностью и сложной организацией в современном мире", - продолжил он.
"Я бы хотел сказать вам спасибо, мы хорошо поработали; надеюсь вам приятно было работать и вы гордитесь тем, что сделали. Лично я горжусь. Именно поэтому я захотел сказать вам спасибо и выступить сегодня. Сегодня будет избран новый президент, и я хочу пожелать ему удачи", - заключил он.

Отстранение Платини

Платини возглавлял УЕФА с 2007 года. Комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) в декабре 2015 года отстранил француза от футбольной деятельности на восемь лет и оштрафовала его на 80 тысяч евро. Основанием для этого стал перевод бывшим президентом ФИФА Йозефом Блаттером 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Позже дисквалификация Платини была сокращена до шести лет.

Француз подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (КАС), которая была частично удовлетворена: штраф был сокращен с 80 тысяч франков до 60, а дисквалификация - с шести до четырех лет.

Новый глава УЕФА будет избран в среду на внеочередном конгрессе организации в Афинах. Кандидатами на пост главы организации являются президент Футбольного союза Словении Александер Чеферин и глава Королевского футбольного союза Нидерландов Михаэль ван Праг. Ранее на данный пост претендовал также президент Королевской футбольной федерации Испании Анхель Мария Вильяр, однако 6 сентября испанец снял свою кандидатуру с выборов.

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