Кандидат в президенты УЕФА Чеферин не хочет возглавлять "империю страха"

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АФИНЫ, 14 сентября. /ТАСС/. Кандидат в президенты Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин хочет видеть организацию не империей страха, а открытой и прозрачной. Об этом он заявил во время выступления на выборном конгрессе УЕФА в Афинах.
"Вокруг футбола сейчас много проблем, и я не хочу возглавлять империю страха; хочу показать все хорошее, что сделали УЕФА и ФИФА. Мы утомлены сложившейся ситуацией и хотим изменений, мы ждем, чтобы на первое место вышли дружба, футбол. Я готов вписать новую главу в историю футбола. Сейчас настало время перемен, прозрачности, настала эпоха, в которой не будет место привилегиям, которые были в прошлом", - сказал он.
Словенец отметил, что столпы его программы - надлежащее управление и транспарентность.
"Я человек команды, человек страсти, я не артист, не шоумен, у меня нет проблем с правосудием. Я не даю пустые обещания. Многие говорят о моем молодом возрасте, но мне все-таки уже 50 лет (48 лет - Прим. ТАСС). Я давно занимаюсь футболом, и меня немного обижают слова про возраст", - отметил Чеферин.
"Футбол - это главное, нужно забыть о политике, нужно положить конец непрозрачности и собственным интересам. Футбол - это идеал, ради которого я готов изменить свою жизнь", - заключил он.
Внеочередные выборы проводятся в связи с отстранением от любой деятельности, связанной с футболом, президента УЕФА Мишеля Платини, который был обвинен в получении незаконной выплаты от бывшего главы ФИФА Йозефа Блаттера. Помимо Чеферина на пост претендует голландец Михаэль ван Праг.