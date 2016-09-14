Александер Чеферин избран президентом УЕФА

АФИНЫ, 14 сентября. /ТАСС/. Словенец Александер Чеферин избран новым президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам внеочередного конгресса организации в Афинах.

В голосовании приняли участие 55 членов УЕФА. Чеферин набрал 42 голоса, другой кандидат, голландец Михаэль ван Праг, - 13. Новый президент УЕФА избран на 2,5 года.

"Спасибо большое за фантастическую поддержку. Это огромная честь для меня и ответственность, которую вы на меня возлагаете. Мной гордится моя семья, моя маленькая, но красивая страна Словения, надеюсь, гордиться будете мной и вы", - сказал Чеферин.

Об Александере Чеферине

Чеферин родился 13 октября 1967 года в Любляне. Получил высшее образование в области юриспруденции в Люблянском университете. Деятельность Чеферина в словенском футболе началась в 2005 году, когда он стал сотрудничать с правлением "Литии" - одного из ведущих футзальных клубов страны. С 2005 года Чеферин состоит в исполкоме любительской команды "Любляна Лойерс", а в 2006-2011 годах был членом правления люблянской "Олимпии". В 2011 году избран президентом Футбольного союза Словении, а в феврале 2015-го переизбран на очередной четырехлетний срок.

С 2011 года Чеферин занимал посты второго и третьего вице-председателя юридического комитета УЕФА. Он свободно владеет английским и итальянским. Женат, имеет троих детей.

С момента основания УЕФА в 1954 году Чеферин стал седьмым президентом организации после Эббе Шварца (Дания), Густава Видеркера (Швейцария), Артемио Франки (Италия), Жака Жорже (Франция), Леннарта Юханссона (Швеция) и Мишеля Платини (Франция).

Внеочередные выборы проводились в связи с отстранением Платини от любой деятельности, связанной с футболом. Он был обвинен в получении незаконной выплаты от бывшего главы ФИФА Йозефа Блаттера. Дисквалификация Платини после апелляции составила четыре года.