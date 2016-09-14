"Демократия восторжествовала": реакция на избрание Чеферина главой УЕФА

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В Афинах прошли внеочередные выборы президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Победу одержал словенец Александер Чеферин, который набрал 42 голоса.
Другой кандидат голландец Михаэль ван Праг - 13. Новый президент УЕФА избран на 2,5 года. Внеочередные выборы проводились в связи с отстранением от любой деятельности, связанной с футболом, прежнего президента УЕФА Мишеля Платини, который был обвинен в получении незаконной выплаты от бывшего главы ФИФА Йозефа Блаттера.
Реакция на победу Александера Чеферина - в материале ТАСС.
Михаэль ван Праг готов полностью поддерживать Александера Чеферина на посту президента УЕФА.
"Демократия восторжествовала. Я рад, что мне дали провести эту предвыборную кампанию, которая позволила мне узнать много интересного и полезного. Хочу сказать, что отныне буду полностью поддерживать Александера", - сказал ван Праг.
Внеочередные выборы проводились в связи с отстранением от любой деятельности, связанной с футболом, прежнего президента УЕФА Мишеля Платини, который был обвинен в получении незаконной выплаты от бывшего главы ФИФА Йозефа Блаттера.
Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян назвал победу словенца на выборах главы УЕФА приятной новостью.
"Победа Чеферина - это приятная новость, - сказал Симонян. - Не секрет, что РФС поддерживал его кандидатуру. Мне сложно говорить о его качествах, поскольку лично его не знаю".
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что программа развития футбола нового президента УЕФА оставила хорошее впечатление.
"Он не новичок в футболе, хотя и не имеет такого многолетнего опыта, как ван Праг, - сказал Колосков. - Тем не менее, словенец произвел хорошее впечатление, но о его деловых качествах можно говорить тогда, когда он приступит к выполнению своих обязанностей. Его доклад был хорошим, а программа была, как мне кажется, интересной для всех и ориентирована на улучшение управления развития футбола, увеличение его открытости. Каким Чеферин будет руководителем, покажет только время".
Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин поздравил словенца с победой на выборах президента УЕФА.
Только что завершились выборы нового главы #UEFA. Мы с Сергеем Прядкиным поздравляем Александера Чеферина с победой! pic.twitter.com/0w6LS3nO0v— Алексей Сорокин (@Alexey_Sorokin) 14 сентября 2016 г.
"Мы с Сергеем Прядкиным (президент Российской футбольной премьер-лиги - Прим. ТАСС) поздравляем Чеферина с победой", - написал Сорокин в Twitter.
Ассоциация европейских клубов поздравила Александера Чеферина с избранием на пост президента УЕФА.
"Ассоциация европейских клубов поздравляет Александера Чеферина с избранием на пост президента УЕФА и надеется продолжить конструктивное сотрудничество на основе взаимоуважения и единства с футбольным руководством Европы, - говорится в сообщении. - Ассоциация желает ему всего самого лучшего в представлении интересов европейского футбола на самом высоком уровне".