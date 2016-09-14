ПКР обжаловал в Конституционном суде Германии отстранение 94 паралимпийцев РФ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Верховный суд федеральной земли в немецком Дюссельдорфе отказал 94 российским спортсменам в индивидуальном срочном допуске на Паралимпийские игры, которые проходят в бразильском Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

Отмечается, что российская сторона уже подала жалобы на это решение с ходатайством о срочном рассмотрении в Конституционный суд Германии.

"В данном споре у Международного паралимпийского комитета есть первостепенный интерес в проведении "чистых" Паралимпийских игр. Этот интерес ведет к отказу заявителям к допуску к Играм. Наличие личной вины спортсменов роли не играет", - говорится в выдержке из решения суда, которую приводит пресс-служба ПКР.

В Играх 2016 года россияне участия не принимают. Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Попытки оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) ни к чему не привели. Также МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх в Бразилии.

Решение МПК было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от ВАДА имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

Паралимпийские игры завершатся 18 сентября.