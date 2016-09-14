Мутко: Чеферин разовьет и улучшит сделанное Платини на посту президента УЕФА

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МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Новый президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) словенец Александер Чеферин сможет развить и улучшить то, чтобы было сделано французом Мишелем Платини во главе организации. Об этом ТАСС заявил министр спорта РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
"Мы его поддерживали. Это правильное решение, Чеферин - молодой, перспективный и интересный руководитель. Надеюсь, что на базе того, чтобы было сделано Платини, он только разовьет и улучшит УЕФА", - сказал Мутко.