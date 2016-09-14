Колосков: скандал вокруг WADA не отразится на работе комиссии Смирнова

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Скандал вокруг взлома базы данных Всемирного антидопингового агентства (WADA) не отразится на работе Независимой общественной антидопинговой комиссии под руководством Виталия Смирнова. Об этом ТАСС сообщил член комиссии и почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Ранее хакерская группа Fancy Bear, взломавшая антидопинговую систему ADAMS, опубликовала документы, подтверждающие, что WADA допускало применение запрещенных веществ американскими спортсменами: теннисистками Сереной и Винус Уильямс, четырехкратной олимпийской чемпионкой Рио-де- Жанейро по спортивной гимнастике Симоной Байлз и баскетболисткой Еленой Делле Донн.

"У комиссии есть своя программа, которую четко определил президент страны, сказав, что нужно создать объективную антидопинговую программу. Во-вторых, председатель комиссии Смирнов сказал, что ее нужно разработать до декабря. Чтобы там не происходило вокруг допинга, комиссия будет работать по своему плану. Информация про хакеров никак не отразится на работе комиссии", - заверил Колосков.

Ранее WADA выступило с заявлением о том, что взлом антидопинговой системы ADAMS был совершен российскими хакерами. Как заявил генеральный директор WADA Оливье Ниггли, подобные "преступные действия ставят под угрозу попытки России вернуть к себе доверие после опубликования доклада комиссии под руководством Ричарда Макларена".