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Чеферин собирается создать комитет, который будет наблюдать за управлением УЕФА

Спорт
14 сентября, 13:23 дата обновления: 14 сентября, 13:35 UTC+3 АФИНА АФИНА 14, сентября. /ТАСС
Внеочередной конгресс УЕФА избрал Чеферина новым президентом организации
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АФИНА, 14 сентября. /ТАСС/. Новый президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин планирует создать комитет, который будет наблюдать за системой управления организацией. Об этом он заявил на пресс-конференции.

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Внеочередной конгресс УЕФА избрал Чеферина новым президентом организации. За словенца проголосовали 42 члена из 55.

"Что касается транспарентности организации, необходимо установить возрастной ценз и ограничение мандата президента, также необходимо, чтобы в исполком входили активно действующие люди. Ну и планирую создать комитет по соответствию, который будет наблюдать за тем, чтобы управление шло должным образом", - сказал Чеферин.

По словам словенца, он пока не думал над тем, чтобы назначить француза Мишеля Платини почетным президентом организации.

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Словенец также заявил, что пока не думает о том, будет ли переизбираться на пост в 2019 году. "Слишком рано думать о следующих выборах. Я попытаюсь сделать максимальное количество дел сейчас", - сказал он.

Внеочередные выборы проводились в связи с отстранением бывшего президента УЕФА Мишеля Платини от любой деятельности, связанной с футболом. Он был обвинен в получении незаконной выплаты от бывшего главы ФИФА Йозефа Блаттера. Дисквалификация Платини после апелляции составила четыре года.

Лига чемпионов

Чеферин  считает своей первой задачей на посту президента УЕФА решение вопроса формата Лиги чемпионов.

"Я все еще так считаю, - заявил Чеферин. - В остальном надо будет побеседовать со всеми 55 ассоциациями".

На вопрос, что надо сделать, чтобы избежать давления со стороны больших клубов при решении данного вопроса, словенец ответил: "Мне придется решать этот вопрос. Это первая моя задача. УЕФА - сильная организация, у нее не было руководства какое-то время, и сейчас мы должны показать, что именно мы управляем организацией. В то же время нам нужен диалог со всеми заинтересованными лицами".

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