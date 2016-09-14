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Мутко: атака хакеров на WADA тревожит, поскольку может затронуть данные спортсменов РФ

Спорт
14 сентября, 13:40 UTC+3 АФИНЫ АФИНЫ 14, сентября. /ТАСС
При этом министр спорта РФ отметил, что антидопинговая система во всем мире должна быть единой
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АФИНЫ, 14 сентября. /ТАСС/. Россия встревожена хакерской атакой на базу данных Всемирного антидопингового агентств (WADA), поскольку персональные данные российских спортсменов также могут оказаться обнародованными. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Виталий Мутко.

Ранее хакерская группа Fancy Bear, взломавшая антидопинговую систему ADAMS, опубликовала документы, подтверждающие, что WADA на основе медицинских показаний разрешило применение запрещенных веществ американскими спортсменами, в числе которых четырехкратная чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по спортивной гимнастике американка Симона Байлз, теннисистки Серена и Винус Уильямс и баскетболистка Елена Делле Донн. WADA после выступила с заявлением, что взлом был совершен российским хакерами.

"Ну как можно доказать, что это хакеры из России? Сегодня Россию можно обвинять во всем, это стало модным. Я хочу сказать, что у меня такой информации нет, и мы также встревожены, потому что там могут быть данные и на российских спортсменов. Они тоже могут стать достоянием общественности", - сказал Мутко.

Министр осудил взлом базы данных WADA. "Это плохо. В России есть закон о персональных данных. Если кто-то их вскрывает, то привлекается к уголовной ответственности. Данные должны быть защищены", - подчеркнул он.

При этом Мутко отметил, что антидопинговая система во всем мире должна быть единой.

"Не может быть такого, что в Америке НХЛ и НБА не контролируются, а в России КХЛ абсолютно открыта. Российский спорт абсолютно открыт, мы никого не собираемся прикрывать, мы никогда не говорили, что у нас нет проблем с допингом, они есть, но они есть и во всем мире. Почему говорим только о русских? Вам нравится, поэтому и говорите", - сказал он.

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