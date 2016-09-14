Гинер: неудобно перед Абрамовичем за отмену матча ЦСКА - "Челси"

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МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров, Илья Андреев/. Президент ЦСКА Евгений Гинер испытывает неудобство перед владельцем "Челси" Романом Абрамовичем в связи с отменой футбольного матча между командами, которым должен был открыться стадион ЦСКА. Об этом Гинер заявил ТАСС.
Предполагалось, что выставочный матч ЦСКА - "Челси" пройдет в Москве в начале августа, однако стадион к этому времени не был сдан в эксплуатацию. В результате стадион открылся 10 сентября игрой 6-го тура чемпионата России между ЦСКА и грозненским "Тереком".
"Мне очень неудобно. Считаю, что я даже подвел Романа Аркадьевича (Абрамовича). "Челси" рассчитывал приехать к нам в рамках тренировочного периода, провести матч. Но, к сожалению, мы не успевали получить все необходимы бумаги, чтобы получить возможность пустить на стадион зрителей. А играть без болельщиков мы не могли", - сказал Гинер.
"Я очень благодарен Роману Аркадьевичу. Он решил вопрос, и "Челси" должен был приехать, но мы не успели", - добавил президент ЦСКА.
"Надеюсь, что до весны мы все доделаем, и я буду снова просить Романа Аркадьевича, чтобы "Челси" в свое свободное время к нам приехал. Может, после окончания сезона или в какой-то другой момент. Многие удивляются, мол, ты уже сделал открытие стадиона, зачем еще одно, но мне бы все же хотелось устроить такой матч, порадовать болельщиков", - отметил Гинер.
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