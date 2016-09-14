Евгений Гинер: бюджет ЦСКА составляет $75-78 млн

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров, Илья Андреев/. Бюджет футбольного клуба ЦСКА составляет примерно $75-78 млн. Об этом ТАСС сообщил президент ЦСКА Евгений Гинер.

"Бюджет стабилен. Больше $75-78 млн он обычно не бывает. Он стабилен, и это те деньги, которые мы зарабатываем и можем потратить", - сказал Гинер.

10 сентября ЦСКА матчем 6-го тура чемпионата России с "Тереком" (3:0) открыл новый стадион, который строился с 2007 года. На вопрос, живет ли ЦСКА в режиме экономии в связи со строительством стадиона, Гинер ответил: "Тратить деньги просто так - неправильно. Это нельзя назвать режимом экономии. Мы тратим столько, сколько необходимо. И не более того. Это футбол, а не швыряние деньгами".

По словам Гинера, ЦСКА не приносит прибыль, но и убыточным клубом не является. "Пока мы в районе того, чтобы выходить "в ноль". Наверное, с запуском стадиона что-то будет по-другому, но в футбольных клубах, мне кажется, прибыли как таковой быть не может. Деньги получаются виртуальными", - сказал президент ЦСКА.

"Если получил прибыль, значит, можешь больше потратиться на трансферы, увеличить зарплаты, финансирование детской школы. Очень сомневаюсь, что акционеры "Реала" или "Манчестер Юнайтед" получают какие-то дивиденды в свои карманы. Чем больше клуб заработал, тем больше потратит. Это и называется финансовым "фэйр-плей", - отметил Гинер.

"Нет же ограничений, мол, 100 млн бюджет дозволен, а 300 - уже нет. Да хоть 500 млн, но ты их заработай", - добавил собеседник ТАСС.

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