ФК "Кубань" опроверг информацию о драке между игроком и сотрудником клуба

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футбольный клуб "Кубань" опроверг факт драки между игроком команды Игорем Армашом и помощником генерального директора Эролом Кумсаровым. Об этом говориться в заявлении клуба, которое поступило в распоряжение ТАСС.

Ранее СМИ сообщали о том, что между защитником "Кубани" Армашом и помощником генерального директора клуба Кумсаровым произошла драка во время общекомандного собрания.

"Футбольный клуб "Кубань" убедительно просит СМИ, а также прочие информационные ресурсы воздержаться от тиражирования непроверенной информации, которая искажает реально происходящие в клубе события. Так, к примеру, известный сайт болельщиков клуба в безапелляционной форме накануне вдруг заявил о конфликте, произошедшем между одним из работников клуба и игроком команды Игорем Армашом. Официально заявляем, что опубликованная информация не соответствует действительности. Каждый сотрудник "Кубани" является болельщиком и, естественно, переживает за результаты команды, однако любая даже самая горячая полемика между игроками, а также между руководителями и футболистами, не перехлестывает через край и, уж тем более, никогда не выливается в рукоприкладство", - говориться в заявлении.

Как отмечается в заявлении, между Армашом и Кумсаровым произошла эмоциональная полемика. "В этот раз поводом для опубликованной искаженной информации стало очередное общекомандное собрание, которое проходило в рамках подготовки к субботнему календарному матчу, в ходе которого, как обычно, были затронуты игровые аспекты прошедших и предстоящих матчей, а также затронуты некоторые финансовые вопросы, связанные с жизнедеятельностью нашего футбольного коллектива. Свою точку зрения по этому поводу от лица футболистов руководству высказал и Игорь Армаш. Полемика между помощником генерального директора Эролом Кумсаровым и капитаном команды временами, в самом деле, носила эмоциональный характер, однако, еще раз подчеркиваем, не переступала грани дозволенного".

"Конфликта, о котором сообщили некоторые источники, между сторонами не было. Более того, в ходе товарищеского поединка, который состоялся в этот день после собрания, Игорь Армаш вывел нашу команду на поле с капитанской повязкой и даже отметился в этой встрече забитым мячом", - также указано в заявлении.

"Сообщаем также, что Игорь Армаш защищает цвета желто- зеленых с 2010 года. Он один из лидеров, наиболее авторитетных и преданных команде игроков. Мы уважаем и ценим его вклад в развитие клуба. Призываем не спекулировать на имени нашего известного футболиста в очередных попытках повысить рейтинг некоторых информационных ресурсов, и в дальнейшем публиковать только проверенную информацию", - сказано в заявлении.