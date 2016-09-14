Евгений Гинер выступил за расширение РФПЛ

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров, Илья Андреев/. Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) нужно расширить, а молодежное первенство видоизменить. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент ЦСКА, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Евгений Гинер.

Сейчас в чемпионате РФПЛ выступает 16 команд, а в молодежном первенстве играют исключительно молодежные команды клубов РФПЛ (футболисты не старше 19 лет).

"Я считаю, чтобы улучшить результаты сборной и наших клубов в еврокубках, нам следует расширить состав нашей премьер-лиги, но делать это надо тогда, когда мы увидим, что клубы ФНЛ подымаются и тянутся за клубами РФПЛ", - отметил Гинер.

"Я давно предлагал акционировать клубы, чтобы 70-75% акций клубов принадлежало частным лицам или компаниям, а остальное - региону. Регион может обеспечивать какие-то расходы команды, перелеты, другие вещи, а частник уже думает, как улучшить результат и финансовые показатели. Если сегодня посмотреть на любой региональный клуб, то что там происходит? Губернатор вызывает бизнесменов, дает им какие-то льготы, а они за это помогают футбольному клубу. Так дайте им эти акции, пускай они этим руководят", - сказал президент ЦСКА.

"Мы очень мало играем. В Европе команды проводят по 60-70 матчей, а мы всего лишь 30-50. Хорошо, что сейчас у нас появляются стадионы, также нужно построить 3-4 манежа, тогда мы сможем заканчивать играть в конце декабря, а начинать в середине февраля - у нас будет короткий перерыв. А сейчас получается, что команда играет по 31 матч за сезон, это что такое? Ну какая европейская команда играет 31 матч за сезон, Футболисты не могут играть 31 матч за сезон и быть в хорошем тонусе", - заявил Гинер.

По мнению Гинера, с развитием футбольной инфраструктуры в России будут созданы условия для расширения числа участников чемпионата РФПЛ до 18 клубов.

Молодежный чемпионат России должен стать другим

Гинер отметил, что не видит смысла в создании команды ЦСКА-2, которая выступала бы в Профессиональной футбольной лиге (с возможностью выхода в Футбольную национальную лигу), и за которую играли бы футболисты, не проходящие в основной состав клуба. "Я сейчас не вижу принципа в создании ЦСКА-2, также как не вижу принципа в существовании молодежного первенства в этом виде. Это игра без цели. Допустим, вышли в ФНЛ, но какая разница, какое место мы там займем - восьмое или первое?", - сказал Гинер.

"Мы разговаривали с Виталием Мутко о том, что нужно создать полноценный молодежный чемпионат России. Не дублирующие составы, которые мы назвали молодежными, - рассказал президент ЦСКА. - Это должен быть другой турнир. Если мы все молодежные команды, вне зависимости от лиг, разделим на зоны, то система будет похожа на ту, что существует в Германии".

"Неправильно, когда 18-19-летние мальчишки играют против мужиков за 30, которые бьются за премиальные. Что эти мужики сделают с мальчишками? Плюс в низших лигах страшный негатив. Бывает, что приезжают играть мальчишки, которые хотят попасть в первую команду, а там судья ставит 3-4 пенальти и все - это стыд и позор, поэтому у нас нет ЦСКА-2", - заявил Гинер.

"Как только будет решен вопрос с молодежным чемпионатом - будет сдвиг в лучшую сторону. Понятно, что чемпионат должен быть разделен на зоны, после которых должна быть уже финальная часть", - сказал собеседник ТАСС.

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