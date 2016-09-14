На стадионе ЦСКА появится изображение Валерия Газзаева

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МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров, Илья Андреев/. Изображение известного тренера Валерия Газзаева появится на стадионе ЦСКА. Об этом ТАСС сообщил президент московского футбольного клуба Евгений Гинер.
Стадион, вмещающий 30 тысяч зрителей, открылся 10 сентября матчем 6-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Тереком" (3:0). Арена, в частности, украшена изображениями футболистов и тренеров, внесших значительный вклад в развитие ЦСКА.
"Изображение Валерия Георгиевича появится обязательно. Если бы мы вешали фотографии, тогда могли бы быть вопросы. Художники же не могут взять и за один день нарисовать всю историю ЦСКА. На это нужно время", - сказал Гинер.
"Валерий Георгиевич - одна из вех ЦСКА. Его изображение непременно появится на стадионе, это вопрос времени. И наша галерея, которая, на мой взгляд, получается очень красивой, будет только расширяться. Там будут изображения и Валерия Газзаева, и других игроков и тренеров, которые сыграли важную роль в истории клуба", - отметил президент ЦСКА.
Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2003 гг., а также с 2004 по 2008 гг. Под руководством Газзаев ЦСКА выиграл Кубок УЕФА 2005 года, трижды победил в чемпионате России (2003, 2005, 2006), четыре раза завоевал Кубок России (2002, 2005, 2006, 2008) и два раза Суперкубок России (2006, 2007).
Полную версию интервью Евгения Гинера читайте на сайте tass.ru