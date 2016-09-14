Евгений Гинер: стадион ЦСКА может получить название "ВЭБ-Арена"

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров, Илья Андреев/. Стадион футбольного клуба ЦСКА может получить название "ВЭБ-Арена". Об этом в интервью ТАСС сообщил президент ЦСКА Евгений Гинер.

Стадион, вмещающий 30 тысяч зрителей, открылся 10 сентября матчем 6-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Тереком" (3:0). "Внешэкономбанк" инвестировал в строительство арены $240 млн (изначально планировалось, что эта сумма составит $280 млн).

"Мы ведем переговоры (о присвоении стадиону названия "ВЭБ-Арена"). Думаю, они скоро закончатся. Считаю, что стадион нужно изначально называть тем именем, которое он будет носить в дальнейшем - это такая же история, что и с называнием станции метро", - сказал Гинер.

"И нельзя называть на пять-шесть лет, а потом менять. Если стадион будет называться "ВЭБ-Арена", то будет называться так всегда", - отметил президент ЦСКА,

На вопрос, будет ли контракт бессрочным, Гинер ответил: "Он не может быть бессрочным. Во всем мире подписываются контракты где-то на 15-20 лет, а дальше остается то же название, но платятся уже другие деньги".

Президент ЦСКА сообщил, что "Внешэкономбанк" - единственная компания, с которой ведутся переговоры. "Мое мнение, как бизнесмена - когда переговоры идут и идут очень плодотворно, вести другие, чтобы кого-то раскручивать на большие деньги, некорректно. Поэтому мы сейчас договариваемся только с ВЭБ. Если теоретически что-то не получится - в мире все возможно - то у нас есть еще несколько вариантов, с кем обговорить данную тему", - сказал Гинер.

ЦСКА вложил в строительство стадиона $120 млн

Гинер отметил, что ЦСКА вложил в стоимость стадиона около $120 млн, а общая стоимость проекта составила порядка $350 млн.

"Нам удалось сэкономить более $40 млн. Об этом, в частности, говорил в интервью Сергей Николаевич Горьков (председатель "Внешэкономбанка"). Было вложено порядка $120 млн своих денег и была открыта кредитная линия в размере $280 млн, но мы ее не выбрали", - сказал Гинер.

ЦСКА рассчитывает, что стадион будет ежегодно приносить клубу прибыль в размере $20 млн. "Мы считали, что должны зарабатывать порядка $20 млн в год. Я говорю именно о стадионе, а не об офисах, гостинице. Во всем мире клубы зарабатывают только на "скай-боксах". Зоны VIP, фан-секторов и все остальное идут на расход - это не такие дорогие билеты", - отметил президент клуба.

"А "скай-боксы" остаются уже в плюсе. Как только мы сдадим все "скай-боксы", и стадион будет так же заполняться, то выйдет приблизительно такая сумма", - добавил Гинер.

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