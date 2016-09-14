Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 64.97
€ 72.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Евгений Гинер: стадион ЦСКА может получить название "ВЭБ-Арена"

Спорт
14 сентября, 15:00 UTC+3
Президент армейцев заявил ТАСС, что клуб вложил в строительство стадиона $120 млн
Материал из 1 страницы
Вид на трибуны нового стадиона ЦСКА

Вид на трибуны нового стадиона ЦСКА

© Александр Щербак/ТАСС, архив

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров, Илья Андреев/. Стадион футбольного клуба ЦСКА может получить название "ВЭБ-Арена". Об этом в интервью ТАСС сообщил президент ЦСКА Евгений Гинер.

Стадион, вмещающий 30 тысяч зрителей, открылся 10 сентября матчем 6-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Тереком" (3:0). "Внешэкономбанк" инвестировал в строительство арены $240 млн (изначально планировалось, что эта сумма составит $280 млн).

Галерея
16 фото

Фейерверк, аншлаг на трибунах и "Подковка армейская": ЦСКА открыл новый стадион

"Мы ведем переговоры (о присвоении стадиону названия "ВЭБ-Арена"). Думаю, они скоро закончатся. Считаю, что стадион нужно изначально называть тем именем, которое он будет носить в дальнейшем - это такая же история, что и с называнием станции метро", - сказал Гинер.

"И нельзя называть на пять-шесть лет, а потом менять. Если стадион будет называться "ВЭБ-Арена", то будет называться так всегда", - отметил президент ЦСКА,

На вопрос, будет ли контракт бессрочным, Гинер ответил: "Он не может быть бессрочным. Во всем мире подписываются контракты где-то на 15-20 лет, а дальше остается то же название, но платятся уже другие деньги".

Президент ЦСКА сообщил, что "Внешэкономбанк" - единственная компания, с которой ведутся переговоры. "Мое мнение, как бизнесмена - когда переговоры идут и идут очень плодотворно, вести другие, чтобы кого-то раскручивать на большие деньги, некорректно. Поэтому мы сейчас договариваемся только с ВЭБ. Если теоретически что-то не получится - в мире все возможно - то у нас есть еще несколько вариантов, с кем обговорить данную тему", - сказал Гинер.

ЦСКА вложил в строительство стадиона $120 млн

Гинер отметил, что ЦСКА вложил в стоимость стадиона около $120 млн, а общая стоимость проекта составила порядка $350 млн.

"Нам удалось сэкономить более $40 млн. Об этом, в частности, говорил в интервью Сергей Николаевич Горьков (председатель "Внешэкономбанка"). Было вложено порядка $120 млн своих денег и была открыта кредитная линия в размере $280 млн, но мы ее не выбрали", - сказал Гинер.

ЦСКА рассчитывает, что стадион будет ежегодно приносить клубу прибыль в размере $20 млн. "Мы считали, что должны зарабатывать порядка $20 млн в год. Я говорю именно о стадионе, а не об офисах, гостинице. Во всем мире клубы зарабатывают только на "скай-боксах". Зоны VIP, фан-секторов и все остальное идут на расход - это не такие дорогие билеты", -  отметил президент клуба.

"А "скай-боксы" остаются уже в плюсе. Как только мы сдадим все "скай-боксы", и стадион будет так же заполняться, то выйдет приблизительно такая сумма", - добавил Гинер.

Полную версию интервью Евгения Гинера читайте на сайте tass.ru

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Разгром без шансов и упреков: "Ростов" крупно проиграл "Баварии"
Эпизод из матча чемпионата России между "Спартаком" и "Локомотивом"
10
Возвращение на первое место: как "Спартак" обыграл "Локомотив"
16
Фейерверк, аншлаг на трибунах и "Подковка армейская": ЦСКА открыл новый стадион
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник подтвердил уход Маркина из Следственного комитета
2
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
3
Порошенко поручил МИД уведомить до конца дня РФ об иске по морскому праву
4
Адвокат прокомментировал сообщения о €300 млн на швейцарских счетах Захарченко
5
На МКАД неизвестные произвели несколько выстрелов из окна автомобиля
6
В Кремле опровергли возможную отставку Колокольцева в связи с делом Захарченко
7
WBA в ближайшие 2 дня объявит об аннулировании результата боя Чудинов - Штурм
Темы дня
Реклама