Карякин доволен игрой на шахматной олимпиаде и считает ее идеальной подготовкой к матчу ЧМ

БАКУ, 14 сентября. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин доволен своим выступлением на шахматной олимпиаде в Баку и считает ее идеальным этапом подготовки к матчу за звание чемпиона мира. Об этом он заявил ТАСС.

Карякин в составе сборной России завоевал бронзовую медаль шахматной олимпиады в Баку, которая завершилась 13 сентября. Матч за звание чемпиона мира между Карякиным и норвежцем Магнусом Карлсеном пройдет с 11 по 30 ноября в Нью-Йорке.

"Шахматная олимпиада идеально легла в график подготовки к матчу за звание чемпиона мира, потому что последний матч здесь, в Баку, я сыграл примерно за два месяца до Нью- Йорка. Мне было трудно играть на первой доске, где ты встречаешься с лучшими из лучших, и при этом маскировать свои секреты. Я не мог играть те дебюты, которые моя команда планирует использовать в партиях с Карлсеном. Так что можно сказать, что я был отчасти безоружен", - сказал Карякин.

"В целом я доволен олимпиадой, которая, кстати, была блестяще организована. Поставил себе бы "четверку". Теперь же все мысли о матче за звание чемпиона мира. Я планирую закрыться от СМИ, от внешнего мира, сосредоточиться на подготовке и постараться победить непобедимого", - добавил Карякин.

Матч будет состоять из 12 партий. В случае ничейного счета состоится тай-брейк. Карякин завоевал право сыграть с Карлсеном за звание чемпиона мира, выиграв турнир претендентов в Москве.