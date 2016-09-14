УЕФА отклонил апелляцию РФС на результат матча отборочного турнира ЧЕ-2017 среди девушек

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонил протест Российского футбольного союза (РФС) на результат матча первого отборочного раунда чемпионата Европы 2017 года среди девушек (игроки до 19 лет) между сборными Израиля и России из-за незасчитанного мяча, забитого россиянками. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Встреча прошла 8 сентября в Словении и завершилась вничью со счетом 1:1. В начале второго тайма арбитр не засчитала гол в ворота сборной Израиля в исполнении Валерии Зарубиной. После ее удара мяч попал в створ ворот и проскочил наружу через дырку в сетке.

"УЕФА отклонил протест РФС на результат матча Россия - Израиль, завершившегося вничью 1:1", - говорится в сообщении.