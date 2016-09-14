УЕФА отклонил апелляцию РФС на результат матча отборочного турнира ЧЕ-2017 среди девушек

Евгений Гинер выступил за расширение РФПЛСпорт 14 сентября, 15:30
Путин проведет заседание Совета по физкультуре и спортуСпорт 14 сентября, 15:23
"Дочка" S7 займется космическими запусками с платформы "Морского старта"Космос 14 сентября, 15:10
"Газпром" получил первое разрешение на строительство морского участка "Турецкого потока"Экономика и бизнес 14 сентября, 15:06
Росавиация приостанавливает обслуживание рейсов "Туркменских авиалиний"Экономика и бизнес 14 сентября, 15:02
Четыре новых вида фауны нашли специалисты РГО в сибирской пещере Кек-ТашНаука 14 сентября, 15:00
Евгений Гинер: стадион ЦСКА может получить название "ВЭБ-Арена"Спорт 14 сентября, 15:00
Ученые определили местонахождение более 1 млрд звездНаука 14 сентября, 14:56
Порошенко поручил МИД уведомить до конца дня РФ об иске по морскому правуМеждународная панорама 14 сентября, 14:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонил протест Российского футбольного союза (РФС) на результат матча первого отборочного раунда чемпионата Европы 2017 года среди девушек (игроки до 19 лет) между сборными Израиля и России из-за незасчитанного мяча, забитого россиянками. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Встреча прошла 8 сентября в Словении и завершилась вничью со счетом 1:1. В начале второго тайма арбитр не засчитала гол в ворота сборной Израиля в исполнении Валерии Зарубиной. После ее удара мяч попал в створ ворот и проскочил наружу через дырку в сетке.
"УЕФА отклонил протест РФС на результат матча Россия - Израиль, завершившегося вничью 1:1", - говорится в сообщении.