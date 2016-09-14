WBA в ближайшие 2 дня объявит об аннулировании результата боя Чудинов - Штурм

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) в ближайшие два дня объявит об аннулировании результата боя между российским боксером Федором Чудиновым и немцем Феликсом Штурмом. Об этом ТАСС сообщил промоутер Чудинова Умар Кремлев.

В февральском поединке Чудинов по очкам уступил Штурму в бою за титул суперчемпиона мира по версии WBA в средней весовой категории (до 72,574 кг).

"WBA сегодня - завтра объявит свое решение по данной ситуации. Это должно быть аннулирование результата боя. Насколько нам известно, Штурм находится в розыске и ни разу не явился на вызов немецкой прокуратуры", - сказал Кремлев.

В начале сентября прокуратура Германии возбудила уголовное дело в отношении чемпиона мира по версии WBA Феликса Штурма. По словам прокурора Кельна Даниэля Вельмерта, Штурм подозревается в нарушении антидопинговых правил. В соответствии с немецким законодательством, спортсмену грозит тюремное заключение сроком до трех лет.

Боксеры ранее встречались в мае 2014 года в Германии, и тогда победу по очкам одержал Чудинов. В активе Чудинова 14 побед (10 нокаутом), одно поражение. В послужном списке Штурма 40 побед (18 нокаутом), 5 поражений, 3 ничьих.