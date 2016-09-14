WBA в ближайшие 2 дня объявит об аннулировании результата боя Чудинов - Штурм

Евгений Гинер выступил за расширение РФПЛСпорт 14 сентября, 15:30
Путин проведет заседание Совета по физкультуре и спортуСпорт 14 сентября, 15:23
"Дочка" S7 займется космическими запусками с платформы "Морского старта"Космос 14 сентября, 15:10
"Газпром" получил первое разрешение на строительство морского участка "Турецкого потока"Экономика и бизнес 14 сентября, 15:06
Росавиация приостанавливает обслуживание рейсов "Туркменских авиалиний"Экономика и бизнес 14 сентября, 15:02
Четыре новых вида фауны нашли специалисты РГО в сибирской пещере Кек-ТашНаука 14 сентября, 15:00
Евгений Гинер: стадион ЦСКА может получить название "ВЭБ-Арена"Спорт 14 сентября, 15:00
Ученые определили местонахождение более 1 млрд звездНаука 14 сентября, 14:56
Порошенко поручил МИД уведомить до конца дня РФ об иске по морскому правуМеждународная панорама 14 сентября, 14:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) в ближайшие два дня объявит об аннулировании результата боя между российским боксером Федором Чудиновым и немцем Феликсом Штурмом. Об этом ТАСС сообщил промоутер Чудинова Умар Кремлев.
В февральском поединке Чудинов по очкам уступил Штурму в бою за титул суперчемпиона мира по версии WBA в средней весовой категории (до 72,574 кг).
"WBA сегодня - завтра объявит свое решение по данной ситуации. Это должно быть аннулирование результата боя. Насколько нам известно, Штурм находится в розыске и ни разу не явился на вызов немецкой прокуратуры", - сказал Кремлев.
В начале сентября прокуратура Германии возбудила уголовное дело в отношении чемпиона мира по версии WBA Феликса Штурма. По словам прокурора Кельна Даниэля Вельмерта, Штурм подозревается в нарушении антидопинговых правил. В соответствии с немецким законодательством, спортсмену грозит тюремное заключение сроком до трех лет.
Боксеры ранее встречались в мае 2014 года в Германии, и тогда победу по очкам одержал Чудинов. В активе Чудинова 14 побед (10 нокаутом), одно поражение. В послужном списке Штурма 40 побед (18 нокаутом), 5 поражений, 3 ничьих.