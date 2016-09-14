Хоккейный тренер Петр Дубровин скончался на 85-м году жизни

ЧЕЛЯБИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Знаменитый челябинский тренер Петр Дубровин скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба "Трактор".

"Хоккейный клуб "Трактор" приносит свои глубочайшие соболезнования семье и близким Петра Дубровина. Мы скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении.

Дубровин является Заслуженным работником физической культуры, Заслуженным тренером РСФСР. Он подготовил олимпийских чемпионов Вячеслава Быкова, Сергея Бабинова, Сергея Мыльникова, Сергея Старикова и Сергея Макарова. Руководимые им команды неоднократно становились призерами первенств СССР и России.