Хоккейный тренер Петр Дубровин скончался на 85-м году жизни

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Знаменитый челябинский тренер Петр Дубровин скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба "Трактор".
"Хоккейный клуб "Трактор" приносит свои глубочайшие соболезнования семье и близким Петра Дубровина. Мы скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении.
Дубровин является Заслуженным работником физической культуры, Заслуженным тренером РСФСР. Он подготовил олимпийских чемпионов Вячеслава Быкова, Сергея Бабинова, Сергея Мыльникова, Сергея Старикова и Сергея Макарова. Руководимые им команды неоднократно становились призерами первенств СССР и России.