Путин проведет заседание Совета по физкультуре и спорту

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в октябре заседание Совета по развитию физкультуры и спорта. Об этом сообщил на встрече с главой Олимпийского комитета России Александром Жуковым.

"У нас готовится в октябре Совет по физической культуре и спорту", - сообщил Путин. "Я надеюсь, что национальный олимпийский комитет примет активное участие и в подготовке, и в проведении самого этого Совета", - сказал он.

Глава государства также поручил Жукову обобщить предложения российских олимпийцев по развитию некоторых видов спорта.

"Мы с вами с олимпийцами встречались. Помните, некоторые обращались с конкретными просьбами, даже те, кто завоевал медали высшей пробы, все равно обращали внимание на то, что с точки зрения развития этого вида спорта в целом еще очень многое нужно сделать - тот же самый гандбол, другие виды. Давайте это не забудем, я хочу, чтобы вы это обобщили и потом вышли с предложениями, что и как нужно сделать дополнительно", - сказал Путин на встрече с Жуковым в Кремле.

Путин призвал главу ОКР оказывать поддержку развитию спорта в регионах.

"Надо будет помогать и регионам, и муниципалитетам, чтобы все эти планы (по развитию массового спорта) были реализованы", - поручил президент.

Отвечая на вопрос Путина, Жуков уточнил, что он возглавляет группу "Единой России" по Новосибирску и Омску. "В Новосибирске и в Омске тоже есть очень хорошие программы развития спорта и строительства соответствующих сооружений, потому что особенно в Сибири без подготовленных площадок, без закрытых спортивных арен развивать спорт, в том числе массовый, достаточно сложно", - подчеркнул глава государства.

Жуков сообщил, что в Новосибирске и в Омске реализуются программы по строительству ФОКов и по реконструкции спортивных залов на селе в школах. "Эти две программы - строительство ФОКов, бассейнов и особенно ремонт спортзалов в сельских школах и сельских стадионов, которые еще в прошлой Думе мы, "Единая Россия", начали, мне кажется, очень эффективны", - считает Жуков. "Они дают возможность и детям заниматься спортом, но и не только детям, потому что это, по сути, возможность для всего населения вести здоровый образ жизни", - добавил он. "Мне кажется, очень важно эти программы продолжать", - заявил глава ОКР.

Жуков также проинформировал Путина о том, что в Новосибирске недавно открылся новый зал фехтования. "Он даже не может вместить всех желающих, настолько велика сила Олимпиады и примеры наших выдающихся спортсменов", - сказал он, напомнив, что спортсмены из Сибири успешно выступили на Играх, в частности Роман Власов (греко-римская борьба) и Юлия Гаврилова (фехтование).