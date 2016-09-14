Жуков обсудил с Путиным итоги Олимпиады-2016, назвав их очень неплохими

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков назвал неплохими результаты выступления российских спортсменов на Олимпиаде-2016 года в Рио-де-Жанейро. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он отметил, что такие события повышают интерес к массовому спорту.

"В целом, я думаю, наша команда очень успешно выступила", - сказал Жуков. "В непростых условиях, которые были, большинство наших федераций по большинству видов спорта сумели подготовить очень хорошие команды", - отметил он. "И сами спортсмены, в общем-то, в довольно сложной обстановке проявили и волю к победе, и действительно настоящее мастерство", - подчеркнул глава ОКР. "Думаю, что результат Олимпийских игр очень неплохой", - заключил он.

"На мой взгляд, главный итог Олимпиады заключается в том огромном интересе к спорту, который (есть) во многих наших регионах", - сказал Жуков. Он отметил, что олимпийцев, которые возвращаются в свои регионы, "восторженно встречают". "Сколько детей после этого идет в секции заниматься; это просто замечательный момент", - считает он.

"Очень важная составляющая спорта высоких достижений в том, что он имеет такую "пролонгацию" в массовый спорт, порождает интерес к спорту, к здоровому образу жизни", - согласился Путин.

Начиная разговор с Жуковым, президент призвал его обсудить проблемы развития спорта, "абстрагируясь от всей политической пены".