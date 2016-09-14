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Шляхтин до конца сентября обсудит с Исинбаевой предстоящие выборы главы ВФЛА

Спорт
14 сентября, 15:56 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Иван Пучков
Действующий глава ВФЛА также заявил, что пока не принял окончательного решения о возможности продолжения своей работы на этом посту
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МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин до конца сентября обсудит с двукратной олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом Еленой Исинбаевой предстоящие выборы президента ВФЛА. Об этом Шляхтин рассказал ТАСС.

Ранее Исинбаева в беседе с журналистами призналась, что не исключает возможности своего участия в выборах президента ВФЛА.

"Не встречался с Исинбаевой, но в ближайшее время, до конца месяца, мы с ней увидимся и все обсудим", - сказал Шляхтин.

Действующий глава федерации Шляхтин также заявил, что пока не принял окончательного решения о возможности продолжения своей работы на этом посту.

"Пока окончательного решения не принял, пока нет определенных ответов, но в большей степени склоняюсь к тому, что не буду баллотироваться, чем наоборот", - заключил Шляхтин.

ВФЛА 23 сентября на заседании президиума определится с датой проведения отчетно-выборной конференции, на которой будет определено новое руководство организацией на ближайший четырехлетний олимпийский цикл.

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