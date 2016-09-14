Подготовка тренировочных площадок к ЧМ по футболу в Калининграде идет по графику

КАЛИНИНГРАД, 14 сентября. /ТАСС/. Работы по реконструкции стадионов Калининграда, которые будут использоваться в качестве тренировочных площадок для команд во время проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года идет по графику. Об этом представители городских властей и подрядных организаций доложили врио заместителя регионального правительства Александру Рольбинову, сообщили в пресс-службе правительства области.

"В 2018 году на стадионах "Мирный", "Локомотив" и "Сельма" в Калининграде будут проводить предматчевые тренировки национальные команды. Как доложили вице-премьеру представители администрации Калининграда и подрядных организаций, работы по реконструкции городских стадионов идут по графику", - сообщили в пресс-службе. На объектах запланировано оборудование современных футбольных полей с естественным покрытием, трибун на 500 мест, парковок и другой необходимой сопутствующей инфраструктуры, добавили там. Ввод площадок в эксплуатацию намечен на конец 2017 года.

Рольбинов обратил внимание, что "городской администрации и заказчикам работ необходимо проработать вопросы комплексного обустройства территорий и подъездных путей, чтобы обеспечить комфортные условия для посещения гостей, работы представителей СМИ и официальных тренировок".

Он отметил, что "в соответствии с требованиями ФИФА необходимо исключить пересечение потоков участников соревнований со зрителями".

Рольбинов уточнил, что основное финансирование реконструкции тренировочных полей идет по линии федерального и областного бюджетов. Расходы на прилегающую дорожную инфраструктуру должен взять на себя город.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Калининград примет четыре встречи группового этапа турнира.