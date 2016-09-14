Гинер выразил недовольство работой судейского департамента РФС

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров, Илья Андреев/. Президент ЦСКА Евгений Гинер недоволен работой департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС), который с декабря 2013 года возглавляет Валентин Иванов. Об этом Гинер заявил ТАСС.

"Я неоднократно говорил, что недоволен судейским департаментом. Выступают и видят ошибки только в наших матчах. Почему? Потому что я молчать не буду", - сказал Гинер.

"И давать под столом любому из судей тоже не буду, - продолжил президент ЦСКА. - Я сам себя обманывать не хочу. Я не собираюсь договариваться с налоговыми или фискальными органами, чтобы они проверили, откуда у кого появляются квартиры, дома и машины".

"У нас большинство судей очень высокого класса. Какие-то ошибки, конечно, могут быть, но когда они направлены в одну сторону, меня это смущает. Когда Валентин Иванов молчит, не отвечая на вопросы журналистов о судейских ошибках в матчах, где не играл ЦСКА, а на ошибки в матчах с ЦСКА указывает. Или даже сам звонит, чтобы сказать об этом, я не знаю", - сказал Гинер.

В мае Гинер раскритиковал работу Иванову, заявив, что отец главы судейского департамента известный в прошлом футболист Валентин Иванов, скончавшийся в 2011 году, "переворачивается от такого судейства". Мать Валентина Иванова-младшего Лидия Иванова раскритиковала Гинера, сказав, что он не имел права оскорблять ее сына.

"Кто-то настроил глубокоуважаемого человека - маму Валентина Иванова - против меня, расценив как оскорбление мои слова о том, что его отец смотрит с небес и ему не нравится то, что происходит", - сказал Гинер.

"Мои родители и моя бабушка меня учили, что я должен пройти жизнь так, чтобы им не было стыдно. Когда люди выпивают за покойного человека и не скрещивают бокалы, для меня это неправильно. Я рано потерял родителей. Но меня бабушка учила, что, пока мы о них помним, они живы. Поэтому и выпивать надо как за живых; и не позорить, чтобы там они не переворачивались", - отметил президент ЦСКА.

"Почему маму Валентина Иванова настроили так, будто я нанес оскорбление... Это их право. Я с большим уважением отношусь к отцу Валентина Валентиновича (Иванова)", - сказал Гинер.

"Бывает, что человек мстит или пытается ответить чем- то, а когда он начинает покусывать, как комар, - мне это просто смешно. Поэтому пускай делает, что он хочет. Это его личное дело, и его высказывания - тоже", - заявил собеседник ТАСС.

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