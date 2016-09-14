Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 64.97
€ 72.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гинер выразил недовольство работой судейского департамента РФС

Спорт
14 сентября, 17:29 UTC+3 МОСКВА Максим Алланазаров, Илья Андреев
Президент ЦСКА заявил, что не намерен молчать об ошибках в работе арбитров
Материал из 1 страницы
Президент ЦСКА Евгений Гинер

Президент ЦСКА Евгений Гинер

© Артем Коротаев/ТАСС, архив

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров, Илья Андреев/. Президент ЦСКА Евгений Гинер недоволен работой департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС), который с декабря 2013 года возглавляет Валентин Иванов. Об этом Гинер заявил ТАСС.

Смотрите также
Юрий Баскаков
Баскаков: судей, которые не допускают ошибок, в футболе не существует

"Я неоднократно говорил, что недоволен судейским департаментом. Выступают и видят ошибки только в наших матчах. Почему? Потому что я молчать не буду", - сказал Гинер.

"И давать под столом любому из судей тоже не буду, - продолжил президент ЦСКА. - Я сам себя обманывать не хочу. Я не собираюсь договариваться с налоговыми или фискальными органами, чтобы они проверили, откуда у кого появляются квартиры, дома и машины".

"У нас большинство судей очень высокого класса. Какие-то ошибки, конечно, могут быть, но когда они направлены в одну сторону, меня это смущает. Когда Валентин Иванов молчит, не отвечая на вопросы журналистов о судейских ошибках в матчах, где не играл ЦСКА, а на ошибки в матчах с ЦСКА указывает. Или даже сам звонит, чтобы сказать об этом, я не знаю", - сказал Гинер.

 

В мае Гинер раскритиковал работу Иванову, заявив, что отец главы судейского департамента известный в прошлом футболист Валентин Иванов, скончавшийся в 2011 году, "переворачивается от такого судейства". Мать Валентина Иванова-младшего Лидия Иванова раскритиковала Гинера, сказав, что он не имел права оскорблять ее сына.

"Кто-то настроил глубокоуважаемого человека - маму Валентина Иванова - против меня, расценив как оскорбление мои слова о том, что его отец смотрит с небес и ему не нравится то, что происходит", - сказал Гинер.

"Мои родители и моя бабушка меня учили, что я должен пройти жизнь так, чтобы им не было стыдно. Когда люди выпивают за покойного человека и не скрещивают бокалы, для меня это неправильно. Я рано потерял родителей. Но меня бабушка учила, что, пока мы о них помним, они живы. Поэтому и выпивать надо как за живых; и не позорить, чтобы там они не переворачивались", - отметил президент ЦСКА.

"Почему маму Валентина Иванова настроили так, будто я нанес оскорбление... Это их право. Я с большим уважением отношусь к отцу Валентина Валентиновича (Иванова)", - сказал Гинер.

"Бывает, что человек мстит или пытается ответить чем- то, а когда он начинает покусывать, как комар, - мне это просто смешно. Поэтому пускай делает, что он хочет. Это его личное дело, и его высказывания - тоже", - заявил собеседник ТАСС.

Полную версию интервью Евгения Гинера читайте на сайте tass.ru

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Разгром без шансов и упреков: "Ростов" крупно проиграл "Баварии"
Эпизод из матча чемпионата России между "Спартаком" и "Локомотивом"
10
Возвращение на первое место: как "Спартак" обыграл "Локомотив"
16
Фейерверк, аншлаг на трибунах и "Подковка армейская": ЦСКА открыл новый стадион
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник подтвердил уход Маркина из Следственного комитета
2
В крупном ДТП на Кутузовском проспекте погиб полицейский
3
Порошенко поручил МИД уведомить до конца дня РФ об иске по морскому праву
4
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
5
На МКАД неизвестные произвели несколько выстрелов из окна автомобиля
6
Винус Уильямс разочарована утечкой информации о приеме запрещенных препаратов
7
Кабмин выделит на единовременную выплату пенсионерам более 221 млрд рублей
Темы дня
Реклама