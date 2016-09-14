Долгов раскритиковал МПК за запрет вручить россиянам-колясочникам награды за победу

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Решение Международного паралимпийского комитета (МПК) не признавать победы российских спортсменов на Кубке мира по танцам на колясках в Санкт-Петербурге еще больше дискредитирует эту структуру. Об этом заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

Очередное грубое нарушение прав наших мужественных и талантливых спортсменов.Не дают покоя некоторым межд.чинушам от спорта их успехи. — Konstantin Dolgov (@KKdolgov) 13 сентября 2016 г.

"Аморальное решение МПК не признавать победы российских танцоров-инвалидов еще больше дискредитирует эту "независимую" структуру, - отметил Долгов на своей странице в социальной сети Twitter. - Очередное грубое нарушение прав наших мужественных и талантливых спортсменов".

"Не дают покоя некоторым международным чинушам от спорта их успехи, - обратил внимание дипломат. - Опять попираются нормы законности, в частности презумпция невиновности, насаждается противоправный принцип коллективной ответственности".

Соревнования по спортивным танцам на колясках проходили в Санкт-Петербурге с 9 по 11 сентября. По итогам первого дня российские спортсмены заняли призовые места по ряду дисциплин. На следующий день в Международном паралимпийском комитете потребовали от организаторов турнира, который проходил под эгидой МПК, отказаться от награждения из-за дисквалификации Паралимпийского комитета России.