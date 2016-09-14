Не мячом единым: музыкальные таланты Неймара и других звезд футбола

Нападающий "Барселоны" и сборной Бразилии Неймар, известный не только как футболист мирового уровня, но и как рекламное лицо множества брендов, решил увеличить число источников дохода. Выбор олимпийского чемпиона 2016-го пал на музыкальную карьеру. В среду форвард презентовал первый сингл.

Известные зарубежные и российские футболисты, пробовавшие свои силы в музыкальной сфере, — в материале ТАСС.

Пеле

Легенда мирового футбола, лучший игрок XX века по версии ФИФА. Записал несколько дуэтов с известными бразильскими исполнителями, а также выступил в качестве автора песен. За время игры в США за "Нью-Йорк Космос" написал три песни, которые впоследствии были включены в фильм о нем. В 1980-х исполнил песню "Большой город" при участии музыканта Жаира Родригеса.

Jair Rodrigues e Pelé - Abre a Porteira

Руслан Нигматуллин

Бывший вратарь "Спартака", "Локомотива" и ЦСКА. Трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны. Участвовал в чемпионате мира 2002 года.

Выступает в качестве диджея более пяти лет. За это время записал семь альбомов. В 2014 году выступал на открытии домашнего стадиона "Спартака" — "Открытие-Арены". В начале 2016 года подписал контракт с каналом "Матч ТВ" и стал совмещать работу диджея и коммментатора.

DJ Руслан Нигматуллин - Sunrise

Славен Билич

Бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1998 года в составе сборной Хорватии. Возглавлял национальную команду страны с 2006-го по 2012-й. Также работал с российским "Локомотивом" и турецким "Бешикташем". С 2015 года возглавляет английский "Вест Хэм".

Музыкальная карьера началась в 2004 году, когда была основана группа Rawbau, где Билич играет на гитаре и пишет тексты песен. По словам тренера-музыканта, в его творчестве нет места банальностям и ерунде. Билич отмечал, что пишет о том, что важно: об обществе, нищете, политике и войне.

Rawbau - Ludilo

Дмитрий Тарасов

Футболист "Локомотива" и сборной России. В составе московского клуба стал обладателем Кубка России — 2014/15. Полузащитник сумел раскрыть творческий потенциал благодаря жене, телеведущей Ольге Бузовой. В 2012 году семейная пара выпустила песню "Все для тебя", в январе этого года Дмитрий подарил супруге на 30-летие композицию "Моя". Автором текста является сам футболист. По его словам, ему немного помог рэпер T-кillah.

В настоящее время Тарасов восстанавливается от травмы, полученной в матче между сборными России и Турции. Можно предположить, что в период реабилитации он запишет одну-две песни.

Дмитрий Тарасов - Моя

Кака

Бывший футболист "Милана" и "Реала", чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии, в 2007-м был признан лучшим футболистом года, став обладателем "Золотого мяча". В настоящее время выступает за американский "Орландо Сити".

В 2005 году написал песню Presente de Deus ("Божий дар". — Прим. ТАСС), посвятив жене Каролине Селико. Впервые исполнил ее на церемонии бракосочетания. В 2010 году композиция вошла в дебютный альбом его супруги. В 2015 году пара развелась.

Carol Celico and Kaká - Presente de Deus

Андрей Аршавин

Бывший капитан сборной России, бронзовый призер чемпионата Европы — 2008. Трехкратный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА. Девять лет назад форвард попробовал свои силы на музыкальном поприще, записав песню "Футбол моего детства" в соавторстве с исполнителем и композитором Павлом Юдиным. Композиция была представлена перед отборочным матчем Евро-2008 между сборными России и Андорры.

Павел Юдин и Андрей Аршавин - Футбол моего детства

Егор Титов

Бывший капитан "Спартака", шестикратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка страны.

В 2004-м был на год дисквалифицирован за употребление запрещенного вещества бромантан. В период отстранения от футбола совместно с певцом Николаем Трубачом выпустил композицию "Какие мы люди". Также полузащитник и музыкант записали песню "Вероника", посвященную жене первого.

Николай Трубач и Егор Титов - Какие мы люди

Игорь Акинфеев

Капитан ЦСКА, вратарь сборной России, шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года.

Голкипер армейцев давно дружит с лидером группы "Руки вверх" Сергеем Жуковым. В 2012 году футболист и звезда российской эстрады 90-х записали песню "Мой друг". В композиции Акинфеев отметился не только исполнением рэпа, но и бэк-вокалом в припевах.

Сергей Жуков и Игорь Акинфеев - Мой друг

Хулио Иглесиас

Известный испанский певец мог прославиться в качестве футболиста. С 16 лет он играл за мадридский "Реал" на позиции вратаря. В 19 лет попал в автокатастрофу, из-за которой на два года был парализован по пояс. Когда будущий певец находился в больнице, сиделка принесла ему гитару, чтобы он мог разрабатывать пальцы. Молодой человек увлекся музыкой.

Как итог — 80 альбомов на 14 языках, 300 млн дисков, проданных по всему миру.

Julio Iglesias - La Carretera