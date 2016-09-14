Не мячом единым: музыкальные таланты Неймара и других звезд футбола

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Нападающий "Барселоны" и сборной Бразилии Неймар, известный не только как футболист мирового уровня, но и как рекламное лицо множества брендов, решил увеличить число источников дохода. Выбор олимпийского чемпиона 2016-го пал на музыкальную карьеру. В среду форвард презентовал первый сингл.
Известные зарубежные и российские футболисты, пробовавшие свои силы в музыкальной сфере, — в материале ТАСС.
Легенда мирового футбола, лучший игрок XX века по версии ФИФА. Записал несколько дуэтов с известными бразильскими исполнителями, а также выступил в качестве автора песен. За время игры в США за "Нью-Йорк Космос" написал три песни, которые впоследствии были включены в фильм о нем. В 1980-х исполнил песню "Большой город" при участии музыканта Жаира Родригеса.
Бывший вратарь "Спартака", "Локомотива" и ЦСКА. Трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны. Участвовал в чемпионате мира 2002 года.
Выступает в качестве диджея более пяти лет. За это время записал семь альбомов. В 2014 году выступал на открытии домашнего стадиона "Спартака" — "Открытие-Арены". В начале 2016 года подписал контракт с каналом "Матч ТВ" и стал совмещать работу диджея и коммментатора.
Бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1998 года в составе сборной Хорватии. Возглавлял национальную команду страны с 2006-го по 2012-й. Также работал с российским "Локомотивом" и турецким "Бешикташем". С 2015 года возглавляет английский "Вест Хэм".
Музыкальная карьера началась в 2004 году, когда была основана группа Rawbau, где Билич играет на гитаре и пишет тексты песен. По словам тренера-музыканта, в его творчестве нет места банальностям и ерунде. Билич отмечал, что пишет о том, что важно: об обществе, нищете, политике и войне.
Футболист "Локомотива" и сборной России. В составе московского клуба стал обладателем Кубка России — 2014/15. Полузащитник сумел раскрыть творческий потенциал благодаря жене, телеведущей Ольге Бузовой. В 2012 году семейная пара выпустила песню "Все для тебя", в январе этого года Дмитрий подарил супруге на 30-летие композицию "Моя". Автором текста является сам футболист. По его словам, ему немного помог рэпер T-кillah.
В настоящее время Тарасов восстанавливается от травмы, полученной в матче между сборными России и Турции. Можно предположить, что в период реабилитации он запишет одну-две песни.
Бывший футболист "Милана" и "Реала", чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии, в 2007-м был признан лучшим футболистом года, став обладателем "Золотого мяча". В настоящее время выступает за американский "Орландо Сити".
В 2005 году написал песню Presente de Deus ("Божий дар". — Прим. ТАСС), посвятив жене Каролине Селико. Впервые исполнил ее на церемонии бракосочетания. В 2010 году композиция вошла в дебютный альбом его супруги. В 2015 году пара развелась.
Бывший капитан сборной России, бронзовый призер чемпионата Европы — 2008. Трехкратный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА. Девять лет назад форвард попробовал свои силы на музыкальном поприще, записав песню "Футбол моего детства" в соавторстве с исполнителем и композитором Павлом Юдиным. Композиция была представлена перед отборочным матчем Евро-2008 между сборными России и Андорры.
Бывший капитан "Спартака", шестикратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка страны.
В 2004-м был на год дисквалифицирован за употребление запрещенного вещества бромантан. В период отстранения от футбола совместно с певцом Николаем Трубачом выпустил композицию "Какие мы люди". Также полузащитник и музыкант записали песню "Вероника", посвященную жене первого.
Капитан ЦСКА, вратарь сборной России, шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года.
Голкипер армейцев давно дружит с лидером группы "Руки вверх" Сергеем Жуковым. В 2012 году футболист и звезда российской эстрады 90-х записали песню "Мой друг". В композиции Акинфеев отметился не только исполнением рэпа, но и бэк-вокалом в припевах.
Известный испанский певец мог прославиться в качестве футболиста. С 16 лет он играл за мадридский "Реал" на позиции вратаря. В 19 лет попал в автокатастрофу, из-за которой на два года был парализован по пояс. Когда будущий певец находился в больнице, сиделка принесла ему гитару, чтобы он мог разрабатывать пальцы. Молодой человек увлекся музыкой.
Как итог — 80 альбомов на 14 языках, 300 млн дисков, проданных по всему миру.