Футболисты ЦСКА проиграли "Байеру" в матче Юношеской лиги УЕФА

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БЕРЛИН, 14 сентября./ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА в гостях со счетом 1:2 проиграл немецкому "Байеру" в матче 1-го тура группового этапа Юношеской лиги (до 19 лет) Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В составе немецкой команды голами отметились Симон Райн (28-я минута) и Атакан Аккайнак (39). У армейцев мяч забил Тимур Пухов (35).
Следующий матч ЦСКА проведет 27 сентября дома с английским "Тоттенхэмом".