Футболисты ЦСКА проиграли "Байеру" в матче Юношеской лиги УЕФА

БЕРЛИН, 14 сентября./ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА в гостях со счетом 1:2 проиграл немецкому "Байеру" в матче 1-го тура группового этапа Юношеской лиги (до 19 лет) Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В составе немецкой команды голами отметились Симон Райн (28-я минута) и Атакан Аккайнак (39). У армейцев мяч забил Тимур Пухов (35).

Следующий матч ЦСКА проведет 27 сентября дома с английским "Тоттенхэмом".