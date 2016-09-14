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Футболисты ЦСКА проиграли "Байеру" в матче Юношеской лиги УЕФА

Спорт
14 сентября, 17:00 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН, 14 сентября./ТАСС
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу немецкой команды
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БЕРЛИН, 14 сентября./ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА в гостях со счетом 1:2 проиграл немецкому "Байеру" в матче 1-го тура группового этапа Юношеской лиги (до 19 лет) Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В составе немецкой команды голами отметились Симон Райн (28-я минута) и Атакан Аккайнак (39). У армейцев мяч забил Тимур Пухов (35).

Следующий матч ЦСКА проведет 27 сентября дома с английским "Тоттенхэмом".

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