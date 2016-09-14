Тренер синхронисток РФ Покровская дала согласие остаться до ОИ-2020

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МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская уже дала согласие продолжить работу с командой до Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом ТАСС сообщил и. о. главы Федерации синхронного плавания России (ФСПР) Алексей Власенко.
"Татьяна Николаевна Покровская уже дала согласие продолжить работу с командой до Олимпийских игр 2020 года", - сказал Власенко. Покровская является главным тренером национальной команды с 1998 года.
14 сентября в Олимпийском комитете России (ОКР) состоялась церемония передачи Покровской автомобиля, который был подарен ей попечительским советом федерации по итогам Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. В церемонии приняли участие члены попечительского совета ФСПР, спортсменки и тренерский штаб сборной России.
На Играх-2016 сборная России по синхронному плаванию завоевала две золотые медали в соревнованиях дуэтов и групп.