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Бразильский футболист Неймар начал музыкальную карьеру с записи песни на испанском языке

Спорт
14 сентября, 17:07 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
Запись в соцсети посмотрели уже более миллиона человек
Материал из 1 страницы
Неймар

Неймар

© EPA/ANTONIO LACERDA

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Футболист сборной Бразилии Неймар, ранее объявивший о начале музыкальной карьеры, записывает песню на испанском языке. Видеоролик, который запечатлел работу над его первой сольной композицией, спортсмен выложил в социальной сети Facebook.

"Скоро я выпущу свой первый альбом. А сейчас я поделюсь с вами его частью", - отметил Неймар на этой записи. После этих слов он приступил к исполнению одного из куплетов песни, которая называется "Мне нужно". Ее текст посвящен основной профессии Неймара - игре в футбол.

К настоящему моменту запись посмотрели уже более миллиона человек. Однако многие подписчики спортсмена в соцсетях раскритиковали его творческий дебют. "Если бы он зарабатывал музыкой, уже умер бы от голода", - подобные комментарии чаще других появляются под публикацией. Другие пользователи Facebook иронизируют на тем, что в испанский текст песни футболист периодически вставляет слова из родного португальского языка.

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О начале карьеры музыкального исполнителя Неймар объявил в минувшее воскресенье. "Ребята, в среду я начинаю музыкальную карьеру и размещу свою первую композицию в Facebook. И да, я буду на сцене! Следите за новостями!", - написал спортсмен на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Ранее вместе со своим другом - бразильским певцом Тьягинью - он записал песню под названием "Любовь здесь". Неймар также рассказывал, что берет уроки игры на фортепиано.

24-летний бразилец Неймар является одним из самых высокооплачиваемых футболистов в мире. С 2013 года он выступает за "Барселону". В составе испанского клуба бразилец становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, дважды выигрывал чемпионат Испании, национальный Кубок и Суперкубок страны.

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