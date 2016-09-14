Бразильский футболист Неймар начал музыкальную карьеру с записи песни на испанском языке

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Футболист сборной Бразилии Неймар, ранее объявивший о начале музыкальной карьеры, записывает песню на испанском языке. Видеоролик, который запечатлел работу над его первой сольной композицией, спортсмен выложил в социальной сети Facebook.

"Скоро я выпущу свой первый альбом. А сейчас я поделюсь с вами его частью", - отметил Неймар на этой записи. После этих слов он приступил к исполнению одного из куплетов песни, которая называется "Мне нужно". Ее текст посвящен основной профессии Неймара - игре в футбол.

К настоящему моменту запись посмотрели уже более миллиона человек. Однако многие подписчики спортсмена в соцсетях раскритиковали его творческий дебют. "Если бы он зарабатывал музыкой, уже умер бы от голода", - подобные комментарии чаще других появляются под публикацией. Другие пользователи Facebook иронизируют на тем, что в испанский текст песни футболист периодически вставляет слова из родного португальского языка.

О начале карьеры музыкального исполнителя Неймар объявил в минувшее воскресенье. "Ребята, в среду я начинаю музыкальную карьеру и размещу свою первую композицию в Facebook. И да, я буду на сцене! Следите за новостями!", - написал спортсмен на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Ранее вместе со своим другом - бразильским певцом Тьягинью - он записал песню под названием "Любовь здесь". Неймар также рассказывал, что берет уроки игры на фортепиано.

24-летний бразилец Неймар является одним из самых высокооплачиваемых футболистов в мире. С 2013 года он выступает за "Барселону". В составе испанского клуба бразилец становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, дважды выигрывал чемпионат Испании, национальный Кубок и Суперкубок страны.