Боксер Градович планирует провести следующий бой в феврале в России

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МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бывший чемпион мира российский боксер Евгений Градович планирует провести следующий бой в феврале в России. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Эгис Климас.
Градович 9 сентября в Челябинске в 10-раундовом рейтинговом поединке промежуточной весовой категории до 56,2 кг выиграл у никарагуанца Эусебио Осехо по очкам.
Профессиональную карьеру Градович начал в США в 2010 году и почти все поединки провел в этой стране, также выступив в Китае, Испании и Великобритании. В нынешнем году он прекратил сотрудничество с известной американской промоутерской компанией "Топ рэнк" и подписал контракт с российской "Титов боксинг промоушнз", проведя в Челябинске первый бой под ее эгидой.
"Мы подписали контракт с (Германом) Титовым. Следующий бой Женя проведет где-то в феврале, в России. Мы с ним еще обсудим планы на будущее", - сказал Климас.
С 2015 года карьера Градовича пошла на спад. 30 мая прошлого года он проиграл в Лондоне британцу Ли Селби техническим решением судей в 8-м раунде и лишился титула чемпиона мира Международной боксерской федерации (IBF), которым владел на протяжении двух лет, проведя четыре защиты. С тех пор он с трудом выиграл по очкам у малоизвестных противников - бразильца Алдимара Силвы Сантоса и мексиканца Хесуса Галисии, а в апреле этого года разгромно проиграл перспективному Оскару Вальдесу техническим нокаутом в 4-м раунде. После чего сменил промоутера и планировал перейти на категорию ниже - до 55,22 кг.
Всего на счету россиянина 22 победы (9 - нокаутом), 2 поражения и 1 ничья.