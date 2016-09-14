Выборы президента УЕФА: победа малоизвестного словенца Чеферина

АФИНЫ, 14 сентября. /ТАСС/. Внеочередной конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) избрал нового президента - им стал словенец Александер Чеферин, о котором еще несколько месяцев назад мало кто слышал.

Внеочередной конгресс потребовался после того, как от футбольной деятельности был отстранен уже бывший глава УЕФА Мишель Платини. Французу инкриминируется незаконная деятельность, связанная с переводом денег, а вторым главным лицом истории является бывший многолетний глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер. Именно слово "прозрачность" было одним из ключевых до и во время выборов президента ФИФА, которые в итоге выиграл Джанни Инфантино, и стало главным в ходе состоявшихся выборов главы УЕФА.

Конгресс начался именно с выступления Платини, который решил выйти из тени впервые за последние несколько месяцев. Он вновь отметил, что считает себя невиновным и несколько раз подчеркнул, что новому президенту и всем членам УЕФА стоит действовать, исходя исключительно из одного чувства - любви к футболу.

До начала голосования мало кто сомневался в победе Чеферина. Об этом говорили в кулуарах конгресса, свою полную поддержку и помощь словенцу высказывал министр спорта РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, сам Чеферин не раз смело заявлял, что получит большинство голосов. Так оно в итоге и получилось - словенец набрал 42 голоса, его конкурент, голландец Михаэль ван Праг, - всего 13.

Откуда появился Чеферин?

О Чеферине известно мало. По образованию он юрист, увлекался юриспруденцией в сфере спорта. Имеет опыт управления футбольным клубом, уже несколько лет возглавляет словенскую федерацию футбола. Впрочем, сборная страны за это время больших успехов не достигла, не квалифицировавшись на чемпионаты Европы 2012 и 2016 годов и чемпионат мира 2014 года.

Одним из первых вопросов на первой пресс-конференции Чеферина после избрания был: "Раньше о вас никто не знал, как вам удалось расположить к себе так много ассоциаций за столь короткий срок?". Этот вопрос так и остался открытым, потому что словенец от прямого ответа дипломатично ушел. Однако факт остается фактом: и во вступительной речи, и на пресс-конференции Чеферин особое место уделил формату Лиги чемпионов. Еще несколько дней назад словенец сказал, что считает, что УЕФА уступил большим клубам и лигам, позволив четырем сильнейшим странам согласно рейтингу организации (на данный момент это Испания, Англия, Германия, Италия) автоматически выставлять по четыре клуба в основном турнире Лиги чемпионов с сезона-2018/19.

На конгрессе словенец вновь подчеркнул, что не поменял своего мнения и что решение вопроса формата главного клубного турнира Европы является для него первостепенной задачей.

ТАСС/Ruptly

Ответ на вопрос не удалось получить и у представителей РФС. Мутко отметил, что "Чеферин - молодой, перспективный и интересный руководитель", который должен продолжить то лучшее, что сделал Платини. Бывший президент РФС Вячеслав Колосков, отлично знакомый с внутренней кухней ФИФА, так и вообще признался корреспонденту ТАСС, что ничего не знает о Чеферине, поделившись лишь впечатлениями от словенца непосредственно с конгресса.