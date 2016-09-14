IAAF хочет через CAS привлечь к ответственности Поистогову

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) хочет через Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне привлечь к ответственности спортсменку Екатерину Поистогову и ее тренера Владимира Казарина. Об этом ТАСС сообщил спортивный юрист Артем Пацев.

В ноябре прошлого года олимпийская чемпионка - 2012 в беге на 800 м Мария Савинова, бронзовый призер Игр-2012 на той же дистанции Поистогова, а также еще три российских легкоатлетки - Татьяна Мязина, Кристина Угарова и Анастасия Баздырева - были отстранены от соревнований на основании отчета независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). В январе IAAF сообщила, что направит дела российских легкоатлеток в CAS.

"IAAF пытается привлечь Поистогову к ответственности и дисквалифицировать ее. Она временно отстранена с августа прошлого года, а не дисквалифицирована. Тренера Казарина IAAF также пытается привлечь", - сказал Пацев.

"Слушания (по этому делу) состоятся в конце сентября, результаты будут в лучшем случае в конце октября", - добавил Пацев.

Казарин - заслуженный тренер России. Подготовил олимпийскую чемпионку Савинову и призера Олимпийских игр Поистогову, тренирует Мязину и Баздыреву. Также под руководством Казарина тренировалась Юлия Степанова.

Расследование WADA

В декабре 2014 года российская легкоатлетка Степанова, а впоследствии информатор WADA, и ее муж стали основными действующими лицами фильма немецкой телекомпании ARD, название которого можно перевести как "Секретное дело "Допинг". В нем утверждалось, что российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные препараты по указанию своих тренеров. Расследование, проведенное в связи с этим независимой комиссией WADA, закончилось дисквалификацией Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и последующим недопуском российских легкоатлетов к участию в Играх-2016. Перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро IAAF разрешила принимать участие в международных соревнованиях только прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, которая последние три года тренируется в США.

В ноябре 2015 года на основе расследования WADA IAAF приостановила членство ВФЛА, а 17 июня продлила дисквалификацию. 18 июля независимая комиссия WADA во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что метод по замене допинг-проб в России применялся в 643 случаях с 2012 по 2015 год, а всего в системе были задействованы атлеты из 30 видов спорта.

Международный паралимпийский комитет на основе даклада Макларена 7 августа дисквалифицировал Паралимпийский комитет России и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года.