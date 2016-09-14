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Чемпион Европы по боксу Егоров перешел в профи

Спорт
14 сентября, 18:47 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин
Спортсмен подписал контракт с компанией "Мир бокса"
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МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Чемпион Европы и победитель чемпионата России в весовой категории до 91 кг боксер Алексей Егоров перешел в профессионалы и подписал контракт с компанией "Мир бокса". Об этом ТАСС сообщил руководитель организации Андрей Рябинский.

Также контракт с компанией подписал российский супертяжеловес Андрей Афонин.

"Егоров и Афонин теперь с нами. Они могут дебютировать уже на нашем ближайшем шоу, которое пройдет зимой", - сказал Рябинский.

25-летний Егоров является воспитанником обнинской школы бокса и занимается под руководством заслуженного тренера России Вадима Мезенцева. Спортсмен обладал именной лицензией для участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, однако Федерация бокса России (ФБР) приняла решение отправить на Игры будущего золотого медалиста Евгения Тищенко.

Егоров также является победителем AIBA Pro boxing. Афонин является бронзовым призером первенства России.

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