Чемпион Европы по боксу Егоров перешел в профи

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Чемпион Европы и победитель чемпионата России в весовой категории до 91 кг боксер Алексей Егоров перешел в профессионалы и подписал контракт с компанией "Мир бокса". Об этом ТАСС сообщил руководитель организации Андрей Рябинский.

Также контракт с компанией подписал российский супертяжеловес Андрей Афонин.

"Егоров и Афонин теперь с нами. Они могут дебютировать уже на нашем ближайшем шоу, которое пройдет зимой", - сказал Рябинский.

25-летний Егоров является воспитанником обнинской школы бокса и занимается под руководством заслуженного тренера России Вадима Мезенцева. Спортсмен обладал именной лицензией для участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, однако Федерация бокса России (ФБР) приняла решение отправить на Игры будущего золотого медалиста Евгения Тищенко.

Егоров также является победителем AIBA Pro boxing. Афонин является бронзовым призером первенства России.