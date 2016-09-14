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Коган: антидопинговые службы ISU не имеют претензий к фигуристам РФ

Спорт
14 сентября, 18:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России отметил, что существует программа обучения спортсменов и тренеров антидопинговым процедурам
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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Медицинская комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) не имеет претензий к российским фигуристам по вопросам допинга. Об этом журналистам заявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

"Федерация фигурного катания на коньках России является одной из федераций, которая очень жестко ставит вопрос о защите чести и достоинства наших спортсменов, - приводит слова Когана пресс-служба организации. - Могу сказать, что мы постоянно находимся в тесном контакте с ISU, в тесном контакте с медицинской комиссией ISU, и претензий к российским фигуристам в настоящее время нет, и мы уверены, что этих претензий не будет".

"В ФФККР существует программа обучения спортсменов и тренеров антидопинговым процедурам. Мы разделяем и придерживаемся позиции нулевой терпимости к допингу. Согласитесь, трудно придумать вещество, которое позволит красивее кататься и делать многооборотные прыжки", - подытожил он.

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