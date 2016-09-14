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ФК "Кубань" ни разу не выплатил зарплату главному тренеру Петреску

Спорт
14 сентября, 18:48 UTC+3 КРАСНОДАР /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий
В нынешнем сезоне "Кубань" после 12 туров ФНЛ занимает 14-е место в турнирной таблице соревнований, имея в активе 13 очков
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КРАСНОДАР, 14 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Краснодарский клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Кубань" не платит зарплату главному тренеру команды Дану Петреску на протяжении трех месяцев. Об этом ТАСС сообщил агент румынского специалиста Николай Пырнэу.

"Петреску не получал зарплату на протяжении трех месяцев, то есть с момента своего назначения. Ни о каком уходе из клуба речи не идет. Да, не платят зарплату, но Петерску намерен отработать контракт до конца", - сказал Пырнэу.

В середине июня "Кубань" объявила о подписании контракта с Петреску сроком на два года. Ранее 48-летний специалист уже возглавлял российские клубы. С 2010 по 2012 год он работал в "Кубани" и в первый же сезон вывел клуб из ФНЛ в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ). В 2012-2014 годах работал в московском "Динамо". Последним клубом румынского тренера был китайский "Цзянсу Сунин".

В нынешнем сезоне "Кубань" после 12 туров ФНЛ занимает 14-е место в турнирной таблице соревнований, имея в активе 13 очков.

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