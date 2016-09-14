ФК "Кубань" ни разу не выплатил зарплату главному тренеру Петреску

Мосгорсуд оставил экс-главу Коми Гайзера под арестом до 19 декабряПроисшествия 14 сентября, 19:44
Евгений Гинер поддержал идею потолка зарплат для молодых футболистовСпорт 14 сентября, 19:10
Эксперт: "Алмаз-Антей" сохранил место в рейтинге из-за ГОЗ и иностранных контрактовВоздушно-космическая оборона 14 сентября, 19:08
Фигуранты дела Гайзера будут допрошены по делу "Реновы"Происшествия 14 сентября, 19:02
Онлайн-дискуссия: какими будут профессии будущего?Общество 14 сентября, 19:02
Штайнмайер: Киев гарантировал соблюдение "режима тишины" в Донбассе с 15 сентябряМеждународная панорама 14 сентября, 18:59
Россия может предложить ЕврАзЭс ввести маркировку обуви по аналогии с шубамиЭкономика и бизнес 14 сентября, 18:37
Гинер полагает, что лимит на легионеров может измениться до ЧМ-2018Спорт 14 сентября, 18:36
"Роснефть" и ONGC подписали договор купли-продажи 11% акций "Ванкорнефти"Экономика и бизнес 14 сентября, 18:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОДАР, 14 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Краснодарский клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Кубань" не платит зарплату главному тренеру команды Дану Петреску на протяжении трех месяцев. Об этом ТАСС сообщил агент румынского специалиста Николай Пырнэу.
"Петреску не получал зарплату на протяжении трех месяцев, то есть с момента своего назначения. Ни о каком уходе из клуба речи не идет. Да, не платят зарплату, но Петерску намерен отработать контракт до конца", - сказал Пырнэу.
В середине июня "Кубань" объявила о подписании контракта с Петреску сроком на два года. Ранее 48-летний специалист уже возглавлял российские клубы. С 2010 по 2012 год он работал в "Кубани" и в первый же сезон вывел клуб из ФНЛ в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ). В 2012-2014 годах работал в московском "Динамо". Последним клубом румынского тренера был китайский "Цзянсу Сунин".
В нынешнем сезоне "Кубань" после 12 туров ФНЛ занимает 14-е место в турнирной таблице соревнований, имея в активе 13 очков.