Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 64.97
€ 72.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Юрлова не будет пропускать сезон, несмотря на беременность

Спорт
14 сентября, 19:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Биатлонистка в настоящее время находится на сборе в Обертиллахе, а в октябре приступит к тренировкам в Рамзау
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российская биатлонистка Екатерина Юрлова не собирается пропускать весь сезон, несмотря на то, что ждет ребенка. Об этом сообщил отец и личный тренер спортсменки Виктор Юрлов, чьи слова приводит пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Юрлова в настоящее время находится на сборе в Обертиллахе, а в октябре приступит к тренировкам в Рамзау. Примерный срок родов - в конце октября. Спортсменка намерена готовиться к возвращению в спорт по графику француженки Мари Дорен-Абер, которая вскоре после родов вернулась к выступлениям и стала чемпионкой мира.

"График тренировок с учетом текущей беременности мы проговорили с Катей и руководством СБР еще в мае, - рассказал Юрлов. - Дочь летом много общалась с Дорен-Абер, она дала Кате немало полезных советов. Мы постараемся свести к минимуму перерыв в тренировочном процессе. Ни о каком пропуске сезона речи идти не может".

Юрлова является чемпионкой мира 2015 года в индивидуальной гонке.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Разгром без шансов и упреков: "Ростов" крупно проиграл "Баварии"
Эпизод из матча чемпионата России между "Спартаком" и "Локомотивом"
10
Возвращение на первое место: как "Спартак" обыграл "Локомотив"
16
Фейерверк, аншлаг на трибунах и "Подковка армейская": ЦСКА открыл новый стадион
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В крупном ДТП на Кутузовском проспекте погиб полицейский
2
Источник подтвердил уход Маркина из Следственного комитета
3
Песни о родине и "шерше ля фам": чем запомнился Владимир Маркин
4
Порошенко поручил МИД уведомить до конца дня РФ об иске по морскому праву
5
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
6
Генштаб: Черноморский флот России может уничтожить десант противника еще в портах
7
Колокольцев поручил проверить антикоррупционный главк МВД
Темы дня
Реклама