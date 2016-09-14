Юрлова не будет пропускать сезон, несмотря на беременность

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российская биатлонистка Екатерина Юрлова не собирается пропускать весь сезон, несмотря на то, что ждет ребенка. Об этом сообщил отец и личный тренер спортсменки Виктор Юрлов, чьи слова приводит пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Юрлова в настоящее время находится на сборе в Обертиллахе, а в октябре приступит к тренировкам в Рамзау. Примерный срок родов - в конце октября. Спортсменка намерена готовиться к возвращению в спорт по графику француженки Мари Дорен-Абер, которая вскоре после родов вернулась к выступлениям и стала чемпионкой мира.

"График тренировок с учетом текущей беременности мы проговорили с Катей и руководством СБР еще в мае, - рассказал Юрлов. - Дочь летом много общалась с Дорен-Абер, она дала Кате немало полезных советов. Мы постараемся свести к минимуму перерыв в тренировочном процессе. Ни о каком пропуске сезона речи идти не может".

Юрлова является чемпионкой мира 2015 года в индивидуальной гонке.