Главный тренер "Кубани" Петреску дисквалифицирован на три матча ФНЛ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Главный тренер клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Кубань" Дан Петреску и его помощник Валерий Бордияну дисквалифицированы Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) на три матча первенства лиги. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Петреску и Бордияну во время матча 12-го тура ФНЛ против саратовского "Сокола" были удалены со скамейки запасных за то, что оскорбляли официальных лиц матча. Позже Петреску принес извинения болельщикам и судьям за свое поведение. Также специалисты были оштрафованы на 30 и 20 тысяч рублей соответственно.

Также КДК РФС оштрафовал грозненский "Терек" на 50 тысяч рублей за неучастие футболиста в обязательном флэш- интервью во время матча чемпионата России против ЦСКА, "Спартак" и "Локомотив" - на 110 и 140 тысяч рублей соответственно за поведение болельщиков.