Главный тренер "Кубани" Петреску дисквалифицирован на три матча ФНЛ

Мосгорсуд оставил экс-главу Коми Гайзера под арестом до 19 декабряПроисшествия 14 сентября, 19:44
Евгений Гинер поддержал идею потолка зарплат для молодых футболистовСпорт 14 сентября, 19:10
Эксперт: "Алмаз-Антей" сохранил место в рейтинге из-за ГОЗ и иностранных контрактовВоздушно-космическая оборона 14 сентября, 19:08
Фигуранты дела Гайзера будут допрошены по делу "Реновы"Происшествия 14 сентября, 19:02
Онлайн-дискуссия: какими будут профессии будущего?Общество 14 сентября, 19:02
Штайнмайер: Киев гарантировал соблюдение "режима тишины" в Донбассе с 15 сентябряМеждународная панорама 14 сентября, 18:59
Россия может предложить ЕврАзЭс ввести маркировку обуви по аналогии с шубамиЭкономика и бизнес 14 сентября, 18:37
Гинер полагает, что лимит на легионеров может измениться до ЧМ-2018Спорт 14 сентября, 18:36
"Роснефть" и ONGC подписали договор купли-продажи 11% акций "Ванкорнефти"Экономика и бизнес 14 сентября, 18:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Главный тренер клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Кубань" Дан Петреску и его помощник Валерий Бордияну дисквалифицированы Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) на три матча первенства лиги. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Петреску и Бордияну во время матча 12-го тура ФНЛ против саратовского "Сокола" были удалены со скамейки запасных за то, что оскорбляли официальных лиц матча. Позже Петреску принес извинения болельщикам и судьям за свое поведение. Также специалисты были оштрафованы на 30 и 20 тысяч рублей соответственно.
Также КДК РФС оштрафовал грозненский "Терек" на 50 тысяч рублей за неучастие футболиста в обязательном флэш- интервью во время матча чемпионата России против ЦСКА, "Спартак" и "Локомотив" - на 110 и 140 тысяч рублей соответственно за поведение болельщиков.