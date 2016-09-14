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"Автомобилист" по буллитам обыграл "Барыс" в матче чемпионата КХЛ

Спорт
14 сентября, 19:50 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, сентября. /ТАСС
Автором решающего буллита стал игрок екатеринбургского клуба Петр Коукал
Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСC, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Екатеринбургский "Автомобилист" одержал победу над казахстанским "Барысом" в серии буллитов со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Петр Коукал (14-я минута) и Николай Тимашов (32). У гостей отличились Брэндон Боченски (41) и Илья Лобанов (51). Решающий буллит - на счету Коукала.

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В Восточной конференции "Автомобилист" после 9 матчей занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 17 очков, "Барыс" после 6 игр с 4 баллами идет на последнем месте в конференции.

В следующем матче "Автомобилист" 16 сентября дома сыграет с московским ЦСКА, "Барыс" в тот же день также на своем льду примет санкт-петербургский СКА.

Также в среду ханты-мансийская "Югра" обыграла новокузнецкий "Металлург" со счетом 1:0, а уфимский "Салават Юлаев" оказался сильнее владивостокского "Адмирала" - 4:2, прервав серию из четырех поражений подряд.

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