МПК из-за допинга аннулировал результат аргентинского дзюдоиста на Паралимпиаде

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов "Байер" - ЦСКАСпорт 14 сентября, 21:30
Источник: бывший зампредправительства Коми Ромаданов признал вину по "делу Гайзера"Происшествия 14 сентября, 21:27
СМИ: прокуратура Бразилии выдвинула новые обвинения против экс-президента Лулы да СилвыМеждународная панорама 14 сентября, 20:25
Чуркин допускает создание глобальной коалиции по борьбе с терроризмом в СирииПолитика 14 сентября, 20:14
"Автомобилист" по буллитам обыграл "Барыс" в матче чемпионата КХЛСпорт 14 сентября, 19:50
Чуркин считает "абсурдным" сравнение рейтингов Путина и ХусейнаПолитика 14 сентября, 19:49
Мосгорсуд оставил экс-главу Коми Гайзера под арестом до 19 декабряПроисшествия 14 сентября, 19:44
МЭР: нулевая недельная инфляция связана с сезонным удешевлением плодоовощной продукцииЭкономика и бизнес 14 сентября, 19:35
Евгений Гинер поддержал идею потолка зарплат для молодых футболистовСпорт 14 сентября, 19:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 сентября. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) за нарушение антидопинговых правил аннулировал результат аргентинского дзюдоиста Хорхе Ленсина, показанный им на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает пресс-служба МПК.
Аргентинский дзюдоист выступает в весовой категории до 90 кг, на Паралимпиаде в Рио он занял седьмое место. Допинг-тест, который аргентинец сдал 8 сентября, дал положительный результат на кломифен. Ленсина был лишен аккредитации и покинул олимпийскую деревню. Ленсина временно отстранен от всех соревнований, его дело передано в Международную ассоциацию слепых спортсменов и Международную федерацию парадзюдо для дальнейшего расследования.
В Играх 2016 года россияне участия не принимают. Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Попытки оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде ни к чему не привели. Также МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх в Бразилии.
Решение МПК было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.
Паралимпийские игры завершатся 18 сентября.