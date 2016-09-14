МПК из-за допинга аннулировал результат аргентинского дзюдоиста на Паралимпиаде

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 сентября. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) за нарушение антидопинговых правил аннулировал результат аргентинского дзюдоиста Хорхе Ленсина, показанный им на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает пресс-служба МПК.

Аргентинский дзюдоист выступает в весовой категории до 90 кг, на Паралимпиаде в Рио он занял седьмое место. Допинг-тест, который аргентинец сдал 8 сентября, дал положительный результат на кломифен. Ленсина был лишен аккредитации и покинул олимпийскую деревню. Ленсина временно отстранен от всех соревнований, его дело передано в Международную ассоциацию слепых спортсменов и Международную федерацию парадзюдо для дальнейшего расследования.

В Играх 2016 года россияне участия не принимают. Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Попытки оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде ни к чему не привели. Также МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх в Бразилии.

Решение МПК было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

Паралимпийские игры завершатся 18 сентября.