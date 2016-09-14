"Лестер" в первом в своей истории матче Лиги чемпионов обыграл "Брюгге"

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БРЮССЕЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Лестер" со счетом 3:0 обыграл "Брюгге" в выездном матче первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Мячи забили Марк Олбрайтон (5-я минута) и Рияд Марез (29, 61 - с пенальти).
Для "Лестера" встреча стала дебютной в истории в главном европейском футбольном клубном турнире. Ранее в своей истории "Лестер" трижды представлял Англию в еврокубках - в 1961 и 1997 годах команда участвовала в розыгрыше Кубка обладателей кубков. В последний раз "Лестер" играл в Европе в Кубке УЕФА сезона-2000/01. Тогда команда по сумме двух матчей уступил сербской "Црвене Звезде" с общим счетом 2:4.
В другом матче группы G португальский "Порту" на домашнем поле сыграл вничью с датским "Копенгагеном" со счетом 1:1.
В перенесенном матче группы С английский "Манчестер Сити" разгромил немецкую "Боруссию" из Менхенгладбаха со счетом 4:0. Три мяча забил Серхио Агуэро. Встреча должна была состояться во вторник, но была перенесена на среду из- за неблагоприятных погодных условий.
Остальные результаты игрового дня:
"Реал" (Испания) - "Спортинг" (Португалия) - 2:1;
"Легия" (Польша) - "Боруссия" (Германия, Дортмунд) - 0:6;
"Лион" (Франция) - "Динамо" (Хорватия, Загреб) - 3:0;
"Ювентус" (Италия) - "Севилья" (Испания) - 0:0.