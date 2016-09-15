"Зенит" сыграет с израильским "Маккаби" в матче футбольной Лиги Европы

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 сентября. /ТАСС/. Обладатель Кубка России по футболу "Зенит" сыграет в гостях с израильским клубом "Маккаби" из Тель-Авива в стартовом матче группового раунда Лиги Европы. "Зенит" по итогам прошлого сезона не сумел пробиться в Лигу чемпионов, получив путевку в основную стадию второго по значимости еврокубкового турнира.

"Зенит" привык ставить большие задачи в Лиге чемпионов, где, впрочем, так и не сумел добраться до четвертьфинала. В Лиге Европы "Зенит" в предыдущий раз выступал в 2015 году, когда в 1/4 финала проиграл испанской "Севилье". Однако клуб из Санкт-Петербурга в 2008 году выигрывал Кубок УЕФА, этот турнир впоследствии был преобразован в Лигу Европы.

"Зенит" под руководством румынского специалиста Мирчи Луческу, который выигрывал Кубок УЕФА в 2009 году с донецким "Шахтером", является главным фаворитом группы D, куда, помимо "Маккаби", вошли АЗ из Нидерландов и ирландский "Дандолк". У "Зенита" неплохие шансы пройти далеко по сетке турнира, хотя летом команда потеряла двух ведущих игроков - бразильца Халка и аргентинского защитника Эсекьеля Гарая.

Начинает "Зенит" матчем с вице-чемпионом Израиля, который в прошлом сезоне играл в групповом турнире Лиги чемпионов, однако уступил национальный титул "Хапоэлю" из Беэр-Шевы. На пути в основной турнир Лиги Европы "Маккаби" преодолел четыре круга, победив словенскую "Горицу" (3:0, 1:0), казахстанский "Кайрат" (1:1, 2:1), румынский "Пандурий" (3:1, 2:1) и хорватский "Хайдук" (2:1, 1:2, пенальти - 4:3).

Арвеладзе, Уваров и Кройф

Главным тренером "Маккаби" является 44-летний Шота Арвеладзе - один из лучших футболистов в постсоветской истории грузинского футбола, а спортивным директором - сын легендарного Йохана Кройфа Хорди Кройф, вратарей тренирует Александр Уваров, в 1980-90 гг. выступавший за московское "Динамо" и сборную СССР. В нынешнем чемпионате Израиля "Маккаби" провел три матча, одержав две победы на старте и сыграв в прошлое воскресенье на своем поле вничью с "Бейтаром" из Иерусалима.

Делегация "Зенита" в Израиле составила 20 футболистов, среди которых - Павел Могилевец, который вернулся из аренды в "Ростове", но в нынешнем сезоне на поле еще не выходил. Зато из-за проблем с голеностопом отсутствует Олег Шатов. "Зенит" в чемпионате страны после не лучшего старта одержал две победы подряд с общим счетом 8:0, в последней игре разгромив в гостях тульский "Арсенал" - 5:0.

Матч "Маккаби" - "Зенит" пройдет на стадионе города Нетанья, где проводит домашние встречи клуб из Тель-Авива. Начало - 20:00 мск. Главным арбитром назначен Иван Кружляк из Словакии. В это же время состоится другая встреча группы D - между АЗ и "Дандолком" в Алкмаре.

В четверг пройдут матчи еще в 11 группах Лиги Европы, в 22:05 мск в группе I сыграют австрийский "Ред Булл" из российский "Краснодар".