"Краснодар" сыграет с австрийским "Ред Буллом" в матче футбольной Лиги Европы

ВЕНА, 15 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Краснодар" проведет в четверг первый матч группового турнира Лиги Европы - в гостях с австрийским "Ред Буллом" из Зальцбурга. Во вторник в отставку подал главный тренер кубанцев Олег Кононов, руководить игрой команды в Австрии будет Игорь Шалимов.

"Краснодар" в третий раз подряд пробился в групповую стадию Лиги Европы, однако лучшим результатом команды является выход в 1/16 финала в прошлом сезоне, когда в феврале нынешнего года кубанцы уступили пражской "Спарте".

Очередной сезон "Краснодар" удачно начал в еврокубках, пробившись в основную стадию, однако в чемпионате страны "горожане" не могут выиграть уже четыре матча подряд. После воскресной ничьей с "Уфой" (0:0) команда опустилась на седьмое место, отставая от лидирующего "Спартака" уже на восемь очков.

Первая проверка Шалимова

Сменивший Кононова 47-летний Игорь Шалимов - один из лучших российских футболистов 90-х годов, который долгие годы выступал в Италии, в том числе за "Интер" и "Наполи". Первый соперник команды Шалимова весьма непрост. "Ред Булл", принадлежащий известной компании по производству напитков, за последние 10 лет семь раз стал чемпионом Австрии, однако ни разу не сумел пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне дорогу команде из Зальцбурга перешло "Динамо" из Загреба, и "Ред Булл" вновь был вынужден довольствоваться Лигой Европы.

Наставником "Ред Булла" является 44-летний испанский специалист Оскар Гарсия, под руководством которого "Ред Будд" стал крепкой командой с множеством легионеров в составе. В чемпионате Австрии сезона-2016/17 "Ред Булл" провел уже семь матчей, набрав 14 очков и занимая третье место, всего на два очка отставая от лидера - "Штурма".

Матч пройдет на "Ред Булл-Арене", начало - 22:05 мск. Главным арбитром назначен чех Мирослав Зелинка. В составе хозяев дисквалифицирован защитник Кристан Швеглер.

В четверг в рамках группы I также сыграют французская "Ницца" и германский "Шальке", состоятся также матчи в остальных 11 группах. В 20:00 мск в группе D обладатель Кубка России "Зенит" проведет гостевой матч против израильского "Маккаби" из Тель-Авива.