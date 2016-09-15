Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 64.97
€ 72.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первое заседание исполкома УЕФА под руководством Чеферина пройдет в Афинах

Спорт
15 сентября, 0:51 UTC+3 АФИНЫ АФИНЫ 15, сентября. /ТАСС
Ранее в СМИ появлялась информация, что на заседании может быть определено место проведения финала Лиги чемпионов сезона-2017/18
Материал из 1 страницы

АФИНЫ, 15 сентября. /ТАСС/. Первое заседание исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) под руководством нового президента организации Александера Чеферина пройдет в четверг в Афинах.

Смотрите также
Александер Чеферин
Выборы президента УЕФА: победа малоизвестного словенца Чеферина

В среду в Афинах прошел внеочередной конгресс организации, на котором и был избран словенец Чеферин. Внеочередной конгресс потребовался после того, как от футбольной деятельности был отстранен уже бывший глава УЕФА Мишель Платини. Французу инкриминируется незаконная деятельность, связанная с переводом денег, а вторым главным лицом истории является бывший многолетний глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер. Именно слово "прозрачность" было одним из ключевых до и во время выборов президента ФИФА, которые в итоге выиграл Джанни Инфантино, и стало главным в ходе состоявшихся выборов главы УЕФА.

Конгресс начался именно с выступления Платини, который решил выйти из тени впервые за последние несколько месяцев. Он вновь отметил, что считает себя невиновным и несколько раз подчеркнул, что новому президенту и всем членам УЕФА стоит действовать, исходя исключительно из одного чувства - любви к футболу.

Смотрите также

Чеферин собирается создать комитет, который будет наблюдать за управлением УЕФА
"Демократия восторжествовала": реакция на избрание Чеферина главой УЕФА
Александер Чеферин избран президентом УЕФА
Кандидат в президенты УЕФА Чеферин не хочет возглавлять "империю страха"

До начала голосования мало кто сомневался в победе Чеферина. Об этом говорили в кулуарах конгресса, свою полную поддержку и помощь словенцу высказывал министр спорта РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, сам Чеферин не раз смело заявлял, что получит большинство голосов. Так оно в итоге и получилось - словенец набрал 42 голоса, его конкурент, голландец Михаэль ван Праг, - всего 13.

Изначально проведение исполкома намечалось на 15 и 16 сентября, однако, как стало известно ТАСС, заседание пройдет только в четверг. Не публиковалась и его повестка, как сообщили агентству в пресс-службе УЕФА, ее просто нет.

Ранее в СМИ появлялась информация, что на заседании может быть определено место проведения финала Лиги чемпионов сезона-2017/18.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Работа над ошибками по ходу игры: ЦСКА сыграл вничью с "Байером"
10
Разгром без шансов и упреков: "Ростов" крупно проиграл "Баварии"
Эпизод из матча чемпионата России между "Спартаком" и "Локомотивом"
10
Возвращение на первое место: как "Спартак" обыграл "Локомотив"
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Американский телеведущий "похоронил" Хиллари Клинтон в прямом эфире
2
СМИ: США расширяют разведывательные операции против России
3
ЦСКА сыграл вничью с "Байером" в матче группового этапа Лиги чемпионов
4
В крупном ДТП на Кутузовском проспекте погиб полицейский
5
МВФ выделил Киеву $1 млрд
6
Колокольцев поручил проверить антикоррупционный главк МВД
7
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
Темы дня
Реклама