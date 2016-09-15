Первое заседание исполкома УЕФА под руководством Чеферина пройдет в Афинах

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АФИНЫ, 15 сентября. /ТАСС/. Первое заседание исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) под руководством нового президента организации Александера Чеферина пройдет в четверг в Афинах.
В среду в Афинах прошел внеочередной конгресс организации, на котором и был избран словенец Чеферин. Внеочередной конгресс потребовался после того, как от футбольной деятельности был отстранен уже бывший глава УЕФА Мишель Платини. Французу инкриминируется незаконная деятельность, связанная с переводом денег, а вторым главным лицом истории является бывший многолетний глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер. Именно слово "прозрачность" было одним из ключевых до и во время выборов президента ФИФА, которые в итоге выиграл Джанни Инфантино, и стало главным в ходе состоявшихся выборов главы УЕФА.
Конгресс начался именно с выступления Платини, который решил выйти из тени впервые за последние несколько месяцев. Он вновь отметил, что считает себя невиновным и несколько раз подчеркнул, что новому президенту и всем членам УЕФА стоит действовать, исходя исключительно из одного чувства - любви к футболу.
До начала голосования мало кто сомневался в победе Чеферина. Об этом говорили в кулуарах конгресса, свою полную поддержку и помощь словенцу высказывал министр спорта РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, сам Чеферин не раз смело заявлял, что получит большинство голосов. Так оно в итоге и получилось - словенец набрал 42 голоса, его конкурент, голландец Михаэль ван Праг, - всего 13.
Изначально проведение исполкома намечалось на 15 и 16 сентября, однако, как стало известно ТАСС, заседание пройдет только в четверг. Не публиковалась и его повестка, как сообщили агентству в пресс-службе УЕФА, ее просто нет.
Ранее в СМИ появлялась информация, что на заседании может быть определено место проведения финала Лиги чемпионов сезона-2017/18.